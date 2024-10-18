"Мене будуть ненавидіти": Євген Клопотенко зізнався, чи піде в політику (відео)

Євген Клопотенко не відмовляється від того, що в майбутньому може працювати в напрямку політики, однак поки ці питання в своїй кар'єрі він не підіймає.

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37-річний український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко прокоментував, чи збирається йти в політику та яке міністерство може очолити. Подробицями свого політичного майбутнього Клопотенко поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Так, свого часу Євген Клопотенко заявляв про свої політичні амбіції, говорячи, що якщо до 45 років він не реалізує себе як чоловік та батько, тоді він почне розвивати політичну кар’єру. Слава Дьомін уточнив, чи змінилися у кухаря думки стосовно цього, на що Клопотенко відповів, що вважає недоречним говорити про політику в час коли йде війна. Однак, додав, що наразі він фактично вже є в політиці, адже наразі співпрацює з п’ятьма різними міністерствами, які працюють над розвитком держави.

"Під час повномасштабного вторгнення говорити про політику, хто куди піде, я думаю немає сенсу, не треба ці всі розмови вести. Зараз почали говорити, що партії формуються, щось відбувається. Я уже в політиці. Тому, що таке піти в політику? А нащо? Я і так працюю з міністерствами — Міністерством освіти, Міністерством економіки, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством закордонних справ, Міністерством культури. П’ять міністерств з якими я працюю кожен день. Я роблю зміни, я призначаю купу людей, ми будемо відкривати свій профтех, ми будемо перенавчати кухарів. Ми робимо всю систему", — сказав Клопотенко.

За його словами, він коли задумується над політичним майбутнім, то поки не розуміє, яку все ж посаду він може займати. Він також додав, що поки вважає доцільним бути на тому місці, де він є зараз.

"Багато змін можна робити коли ти біля політики. Якщо ти в середині політики, мій рейтинг одразу впаде, бо відразу мене будуть ненавидіти. Я не бачу ким я саме? Звучить піду в політику. Я починаю розбирати — куди? На яку посаду?" — сказав Клопотенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко зняв кітель шеф-кухаря і вийшов в стильному образі на подіум Fashion Week.

Крім цього, Фокус писав, що Євген Клопотенко зізнався, скільки тисяч доларів витрачає на місяць.