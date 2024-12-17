Скандал у Києво-Печерській лаврі: УПЦ МП подала заяву на Клопотенка за зйомки кулінарного шоу

Кулінар Євген Клопотенко потрапив у скандал після зйомки свого кулінарного шоу в Києво-Печерській лаврі. УПЦ МП звернулася до правоохоронців з заявою, звинувачуючи його у порушенні релігійних канонів та образі вірян.

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Представники УПЦ МП подали заяву до правоохоронців через зйомки кулінарного шоу в Трапезному храмі. Що заяву було подано повідомив адвокат УПЦ МП Микита Чекман.

Він зазначив, що зйомка різдвяного проєкту на території Лаври є порушенням релігійних норм і викликає релігійну ворожнечу та ненависть. Адвокат заявив, що автори шоу "здійснили наругу над Святинею" і образили вірян, порушивши церковні канони та релігійні традиції.

"Храм є діючим місцем для богослужінь, і зйомки кулінарного шоу в ньому є неетичними", — стверджує Чекман.

УПЦ МП звернулась до правоохоронців через зйомки різдвяного проєкту з Клопотенком УПЦ МП звернулась до правоохоронців через зйомки різдвяного проєкту з Клопотенком

Йдеться про зйомки, які відбулися 15 грудня 2024 року, коли кулінар Євген Клопотенко та його продюсер Акім Галімов знімали епізод для шоу в Трапезній палаті Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Представники УПЦ МП вважають, що у діях авторів шоу є ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 161 КК України — умисне розпалювання релігійної ворожнечі та образа почуттів вірян.

Попри позицію представників УПЦ МП, генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко запевнив, що зйомки у Трапезній палаті не суперечать законодавству, оскільки ця зала завжди використовувалася для урочистих подій. Він додав, що метою зйомок було популяризувати українську різдвяну традицію.

Зауважимо, що Євген Клопотенко приніс вибачення перед вірянами, яких обурило відео.