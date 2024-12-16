Скандал з Клопотенком у Києво-Печерській лаврі: нові подробиці та пояснення адміністрації

Адміністрація Національного заповідника Києво-Печерська Лавра відреагувала на хвилю хейту, що виникла через зйомки кулінарного шоу Євгена Клопотенка в Трапезній палаті Лаври. Вони пояснили, що захід проходив у історичній частині комплексу, не порушуючи законодавства, а також закликали бути уважними до провокацій. Своєю чергою Клопотенко вибачився перед вірянами та поділився своїми думками щодо відродження українських традицій.

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Адміністрація Національного заповідника Києво-Печерська Лавра відреагувала на хейт, який виник навколо кулінарного шоу, яке знімав відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко у трапезній храму. Звернення адміністрація оприлюднила на офіційній сторінці в Фейсбук.

Так дирекція вирішила роз'яснити ситуацію, яка викликала обурення та обговорення в суспільстві.

Вони пояснили, що захід проходив у Трапезній палаті, яка є історичною частиною архітектурного комплексу та з моменту свого заснування в кінці XIX століття слугувала місцем спільної трапези.

"Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття", — пояснив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Він додав, що адміністрація шкодує, що ця подія викликала непорозуміння та могла зачепити релігійні почуття вірян. Генеральний директор додав, що Києво-Печерська Лавра є сакральним місцем для кожного українця, і вони завжди прагнуть дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією.

"Росія і проросійські сили системно використовують Лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Ми закликаємо всіх перевіряти інформацію, а також бути уважними до провокацій, які часто поширюються ворогом. Адміністрація Заповідника завжди готова до відкритого діалогу й продовжить працювати над тим, щоб цей сакральний простір залишався місцем духовного єднання, збереження історичної спадщини та культурного збагачення", — резюмувала адміністрація.

Реакція Євгена Клопотенка

Своєю чергою ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко також опублікував допис у себе на сторінці в Інстаграм, в якому відреагував на хвилю критики після зйомок різдвяного спецвипуску проєкту "Реальна історія" в Києво-Печерській Лаврі. Клопотенко поділився своїми думками у соціальних мережах, де він навів кілька важливих висновків з подій останніх днів.

Так кулінар щиро вибачився перед вірянами, чиї почуття були зачеплені його участю у зйомках у святому місці. Він зазначив, що завжди готовий визнавати свої помилки.

Клопотенко додав, що відродження традицій, зокрема української кухні, викликає сильне незадоволення у ворога, який намагається розколоти українську націю. "Ворог витрачає неймовірні зусилля, щоб нас роз'єднати", — написав він.

Шеф-кухар також зазначив, що українське суспільство повинно діяти більш рішуче і єдно, інакше країна не змогла б позбутися проросійських елементів у своєму інформаційному просторі.

Він зауважив, що випуск "Реальної історії" про традиційний український різдвяний стіл вже набрав понад 150 тис. переглядів, що свідчить про великий інтерес до відродження національних традицій та вивчення історії.

Ресторатор підкреслив, що після часткового звільнення Києво-Печерської Лаври від впливу московії, він запрошує всіх українців відвідати цей історичний заповідник, який є частиною нашої спадщини. Клопотенко також поділився захопленням від архівів Лаври, які зберігають невідомі раніше факти нашої історії.

Наприкінці свого допису Клопотенко закликав українців не піддаватися на зло, яке намагається нас розділити.

"Зло нас не зломить, якщо ми випромінюватимемо світло. Тому давайте ділитися любов’ю!" — підсумував він.

Подробиці скандалу

Український шеф-кухар Євген Клопотенко опинився у центрі скандалу через зйомки різдвяного випуску проєкту "Реальна історія" у трапезній Києво-Печерської Лаври. Клопотенко пояснив, що саме в архівах Лаври знайшов унікальні рецепти українських різдвяних страв, як-от пиріжки з ікрою карася та гороховий кисіль. За його словами, трапезна завжди була обідньою залою для духовенства й використовувалася не для богослужінь, а для святкових столів.

Проте частина користувачів соцмереж не зрозуміла значення цього місця та розкритикувала кухаря, звинувативши у неповазі до святині. Клопотенко вибачився перед вірянами, чиї почуття були зачеплені, і наголосив, що його метою було відродження національних традицій та дослідження української кулінарної історії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко прокоментував чутки про роман зі Златою Огнєвіч.

Крім цього, Фокус писав, що Клопотенко розповів, скільки тисяч доларів коштує вечеря від нього.