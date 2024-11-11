Євген Клопотенко прокоментував чутки про роман зі Златою Огнєвіч: звідки вони взялися

Раніше артистка розповідала, як кулінар її підтримав. Вони знімалися разом у YouTube-шоу Клопотенка у 2021 році.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко відповів на чутки про роман зі співачкою Златою Огнєвіч. Про це ресторатор розповів у програмі "33 запитання" від Люкс ФМ.

Клопотенко порадив запитати в самої артистки, чи справді в них був роман.

"У нас дуже гарні стосунки. Це було дуже давно, але по цей час у нас дуже теплі й приємні стосунки. Один з одним якийсь метч", – зазначив шеф-кухар.

Зокрема, Євген Клопотенко зізнався, що одного разу поцілувався з хлопцем, проте його це "не збуджує".

"Мені подобаються чоловіки, бо я манірний. Чоловіки гарні, і дівчата гарні. Романтичних стосунків не було. Відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш, це дуже важко, по-перше. По-друге, до чоловіків має бути якась тяга і бажання. У мене немає до чоловіків тяги й бажання. Я колись цілувався з хлопцем, для того, щоб зрозуміти, як воно. Але мене це не збуджує, у мене немає такого вогню всередині", – розповів Клопотенко.

Звідки взялися чутки про роман Євгена Клопотенка та Злати Огнєвіч

У 2023 році Злата Огнєвіч опублікувала ролик, у якому співала свою пісню "Народжені вільними" особисто Євгену Клопотенку. Тоді користувачі мережі припустили, що між зірками є романтичний звʼязок. Втім, офіційно ні Огнєвіч, ні Клопотенко не підтверджували цього.

Євген Клопотенко та Злата Огнєвіч

Ще раніше, у 2021 році, Злата Огнєвіч взяла участь у кулінарному шоу Євгена Клопотенка.

А під час інтервʼю програмі ЖВЛ артистка відповіла, що Євген Клопотенко свого часу її підтримав у важку мить.

"Коли мені було важко, він мені морально допомагав. Він мене морально підтримував. Після моїх особистих драм в житті знайшов потрібні слова, які полегшили мій стан. У нас дуже дружні стосунки. Я Женю обожнюю, його талант, його сонячність, відкритість душі", — сказала тоді Огнєвіч.

Нагадаємо, як Євген Клопотенко заробив свій перший мільйон.

Також Фокус писав про скандальні висловлювання Євгена Клопотенка про бажання вкрасти дівчину.