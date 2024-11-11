Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о романе со Златой Огневич: откуда они взялись

Ранее артистка рассказывала, как кулинар ее поддержал. Они снимались вместе в YouTube-шоу Клопотенко в 2021 году.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко ответил на слухи о романе с певицей Златой Огневич. Об этом ресторатор рассказал в программе "33 вопроса" от Люкс ФМ.

Клопотенко посоветовал спросить у самой артистки, действительно ли у них был роман.

"У нас очень хорошие отношения. Это было очень давно, но по настоящее время у нас очень теплые и приятные отношения. Друг с другом какой-то метч", — отметил шеф-повар.

В частности, Евгений Клопотенко признался, что однажды поцеловался с парнем, однако его это "не возбуждает".

"Мне нравятся мужчины, потому что я чопорный. Мужчины красивые, и девушки красивые. Романтических отношений не было. Открывать свою сексуальность и позволять себе быть тем, кем ты хочешь, это очень трудно, во-первых. Во-вторых, к мужчинам должна быть какая-то тяга и желание. У меня нет к мужчинам тяги и желания. Я когда-то целовался с парнем, для того, чтобы понять, как оно. Но меня это не возбуждает, у меня нет такого огня внутри", — рассказал Клопотенко.

Откуда взялись слухи о романе Евгения Клопотенко и Златы Огневич

В 2023 году Злата Огневич опубликовала ролик, в котором пела свою песню "Народжені вільними" лично Евгению Клопотенко. Тогда пользователи сети предположили, что между звездами есть романтическая связь. Впрочем, официально ни Огневич, ни Клопотенко не подтверждали этого.

Евгений Клопотенко и Злата Огневич

Еще раньше, в 2021 году, Злата Огневич приняла участие в кулинарном шоу Евгения Клопотенко.

А во время интервью программе ЖВЛ артистка ответила, что Евгений Клопотенко в свое время ее поддержал в трудную минуту.

"Когда мне было трудно, он мне морально помогал. Он меня морально поддерживал. После моих личных драм в жизни нашел нужные слова, которые облегчили мое состояние. У нас очень дружеские отношения. Я Женю обожаю, его талант, его солнечность, открытость души", — сказала тогда Огневич.

Напомним, как Евгений Клопотенко заработал свой первый миллион.

Также Фокус писал о скандальных высказываниях Евгения Клопотенко о желании украсть девушку.