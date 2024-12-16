Скандал с Клопотенко в Киево-Печерской лавре: новые подробности и объяснения администрации

Администрация Национального заповедника Киево-Печерская Лавра отреагировала на волну хейта, возникшую из-за съемок кулинарного шоу Евгения Клопотенко в Трапезной палате Лавры. Они объяснили, что мероприятие проходило в исторической части комплекса, не нарушая законодательства, а также призвали быть внимательными к провокациям. В свою очередь Клопотенко извинился перед верующими и поделился своими мыслями относительно возрождения украинских традиций.

Related video

Администрация Национального заповедника Киево-Печерская Лавра отреагировала на хейт, который возник вокруг кулинарного шоу, которое снимал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в трапезной храма. Обращение администрация обнародовала на официальной странице в Фейсбук.

Так, дирекция решила разъяснить ситуацию, которая вызвала возмущение и обсуждение в обществе.

Они объяснили, что мероприятие проходило в Трапезной палате, которая является исторической частью архитектурного комплекса и с момента своего основания в конце XIX века служила местом общей трапезы.

"Этот зал не является храмом и всегда использовался для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных. Это полностью соответствует действующему законодательству и требованиям эксплуатации памятников истории и культуры, а также никоим образом не вредит живописи XX века", — пояснил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Он добавил, что администрация сожалеет, что это событие вызвало недоразумение и могло задеть религиозные чувства верующих. Генеральный директор добавил, что Киево-Печерская Лавра является сакральным местом для каждого украинца, и они всегда стремятся соблюдать баланс между сохранением духовного наследия и его популяризацией.

"Россия и пророссийские силы системно используют Лавру в своей пропаганде и ИПСО для разжигания споров и раскола среди украинцев. Мы призываем всех проверять информацию, а также быть внимательными к провокациям, которые часто распространяются врагом. Администрация заповедника всегда готова к открытому диалогу и продолжит работать над тем, чтобы это сакральное пространство оставалось местом духовного единения, сохранения исторического наследия и культурного обогащения", — резюмировала администрация.

Реакция Евгения Клопотенко

В свою очередь ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко также опубликовал сообщение у себя на странице в Инстаграм, в котором отреагировал на волну критики после съемок рождественского спецвыпуска проекта "Реальная история" в Киево-Печерской Лавре. Клопотенко поделился своими мыслями в социальных сетях, где он привел несколько важных выводов из событий последних дней.

Так, кулинар искренне извинился перед истинно верующими украинцами, чьи чувства были задеты его участием в съемках в святом месте. Он отметил, что всегда готов признавать свои ошибки.

Клопотенко добавил, что возрождение традиций, в частности украинской кухни, вызывает сильное недовольство у врага, который пытается расколоть украинскую нацию. "Враг тратит невероятные усилия, чтобы нас разъединить", — написал он.

Шеф-повар также отметил, что украинское общество должно действовать более решительно и едино, иначе страна не смогла бы избавиться от пророссийских элементов в своем информационном пространстве.

Он отметил, что выпуск "Реальной истории" о традиционном украинском рождественском столе уже набрал более 150 тыс. просмотров, что свидетельствует о большом интересе к возрождению национальных традиций и изучению истории.

Ресторатор подчеркнул, что после частичного освобождения Киево-Печерской Лавры от влияния Московии, он приглашает всех украинцев посетить этот исторический заповедник, который является частью нашего наследия. Клопотенко также поделился восторгом от архивов Лавры, которые хранят неизвестные ранее факты нашей истории.

В конце своего сообщения Клопотенко призвал украинцев не поддаваться на зло, которое пытается нас разделить.

"Зло нас не сломит, если мы будем излучать свет. Поэтому давайте делиться любовью!" — подытожил он.

Подробности скандала

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко оказался в центре скандала из-за съемок рождественского выпуска проекта "Реальная история" в трапезной Киево-Печерской Лавры. Клопотенко объяснил, что именно в архивах Лавры нашел уникальные рецепты украинских рождественских блюд, например пирожки с икрой карася и гороховый кисель. По его словам, трапезная всегда была обеденным залом для духовенства и использовалась не для богослужений, а для праздничных столов.

Однако часть пользователей соцсетей не поняла значение этого места и раскритиковала повара, обвинив в неуважении к святыне. Клопотенко извинился перед верующими, чьи чувства были задеты, и отметил, что его целью было возрождение национальных традиций и исследования украинской кулинарной истории.

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о романе со Златой Огневич.

Кроме этого, Фокус писал, что Клопотенко рассказал, сколько тысяч долларов стоит ужин от него.