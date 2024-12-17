Скандал в Киево-Печерской лавре: УПЦ МП подала заявление на Клопотенко за съемки кулинарного шоу

Кулинар Евгений Клопотенко попал в скандал после съемки своего кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре. УПЦ МП обратилась к правоохранителям с заявлением, обвиняя его в нарушении религиозных канонов и оскорблении верующих.

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Представители УПЦ МП подали заявление в правоохранительные органы из-за съемок кулинарного шоу в Трапезном храме. Что заявление было подано сообщил адвокат УПЦ МП Никита Чекман.

Он отметил, что съемка рождественского проекта на территории Лавры является нарушением религиозных норм и вызывает религиозную вражду и ненависть. Адвокат заявил, что авторы шоу "совершили надругательство над Святыней" и оскорбили верующих, нарушив церковные каноны и религиозные традиции.

"Храм является действующим местом для богослужений, и съемки кулинарного шоу в нем являются неэтичными", — утверждает Чекман.

УПЦ МП обратилась к правоохранителям из-за съемок рождественского проекта с Клопотенко УПЦ МП обратилась к правоохранителям из-за съемок рождественского проекта с Клопотенко

Речь идет о съемках, которые состоялись 15 декабря 2024 года, когда кулинар Евгений Клопотенко и его продюсер Аким Галимов снимали эпизод для шоу в Трапезной палате Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Представители УПЦ МП считают, что в действиях авторов шоу есть признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины — умышленное разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств верующих.

Несмотря на позицию представителей УПЦ МП, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко заверил, что съемки в Трапезной палате не противоречат законодательству, поскольку этот зал всегда использовался для торжественных событий. Он добавил, что целью съемок было популяризировать украинскую рождественскую традицию.

Заметим, что Евгений Клопотенко принес извинения перед верующими, которых возмутило видео.