Не оплатила проезд и оправдывала Путина: в Ивано-Франковске произошел конфликт в автобусе (видео)

Женщина нецензурно ругалась и называла других пассажиров бандеровцами, "из-за которых разбомбили ее квартиру". В Нацполиции говорят, что ее ранее уже привлекали к ответственности.

Related video

В Ивано-Франковске произошел конфликт в автобусе №40. Женщина, отказавшись заплатить за проезд, начала нецензурно ругаться в сторону кондуктора и других пассажиров, называть франковцев бандеровцами и говорить, что "Путин на нее не нападал". Видео опубликовал вечером 17 декабря Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7.

На видео женщина на русском языке нецензурно выражалась в адрес, вероятно, кондуктора, и говорила, что "из-за таких и разбомбили ее квартиру". Ей сделал замечание один из пассажиров, а когда женщина нецензурно ответила и ему, между ними завязалась потасовка

Также на видео слышно, как пассажиры говорят, что вызвали полицию.

Через несколько часов канал обнародовал еще одно видео из салона автобуса. На нем та же женщина продолжала ругаться, драться с другими пассажирами и называть их "бандеровскими уродами". Когда франковцы сказали, что будут писать заявление в полицию, женщина ответила, что на нее "уже написали пять заявлений" в Ивано-Франковске.

"Кого я должна уважать? Мартышек е...ных, из-за которых я на улице осталась? Путин на меня не нападал, он на тебя напал!" — заявляла женщина одной из пассажирок.

В конце видео в салон зашли правоохранители.

Скандал в автобусе Ивано-Франковска: реакция местных властей

На конфликт отреагировал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Одна жительница нашего государства, не гражданка, а жительница оскорбляла Ивано-Франковск. Оскорбляла нас, называла бандеровцами, а мы гордимся, что мы бандеровский город, самый бандеровский город Украины", — сказал председатель Ивано-Франковска.

Он призвал правоохранительные органы открыть уголовное дело и привлечь женщину к ответственности.

"На это нужно реагировать. Потому что иначе — однажды мы окажемся в оккупации, без российского танка и без российского сапога. Я убежден, что этот случай является одним из случаев, который просто зафиксирован на камеры", — добавил Марцинкив.

В пресс-службе главного управления Национальной полиции Ивано-Франковской области 18 декабря сообщили, что установили личность неизвестной, которая не оплатила проезд в автобусе и нецензурно оскорбляла контролера и пассажиров. По словам правоохранителей, 50-летнюю женщину ранее уже привлекали к ответственности.

"Тогда по решению суда ей были назначены принудительные меры медицинского характера", — написали в пресс-службе полиции.

Правоохранители отметили, что проверка еще продолжается.

Напомним, 17 декабря УПЦ МП подала заявление на Клопотенко, который 15 декабря снимал эпизод проекта об украинской национальной кухне в Киево-Печерской лавре. Ведущий проекта "Реальная история" Аким Галимов 16 декабря прокомментировал скандальную съемку в Лавре, призвав украинцев уважать культурное наследие и посмотреть эпизод о традиционных рождественских блюдах.

Украинская певица SOWA 11 декабря прокомментировала скандал с "рейдом ТЦК" во Львове, который оказался ее промоакцией для приглашения на выступление. Сестра и подруга певицы переоделись в военную форму и "проверяли" у мужчин документы, после чего вручали билеты на концерт.