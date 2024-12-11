Певица SOWA прокомментировала скандал с "рейдом ТЦК" во Львове (видео)

Накануне артистка устроила промо своего концерта на улицах Львова. Ее сестра и подруга в военной форме проверяли у мужчин учетные документы, а затем вручали билеты на выступление SOWA, однако в сети такую идею "не оценили".

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Украинская певица SOWA (Диана Горобяк) прокомментировала скандал с "рейдом ТЦК" во Львове. Артистка высказалась во время появления в "Сніданку з 1+1".

По словам девушки, они не хотели обидеть украинцев, а тем более военных.

"Целью у нас было показать хорошую сторону людей в форме, а также призвать еще раз наших людей быть добросовестными перед государством, и что не всегда это о негативе", — отметила 20-летняя львовянка.

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"Если идея моей команды кого-то обидела, я хочу искренне извиниться и сказать, что у нас не было никаких желаний кого-то унизить или оскорбить, а тем более наших военных. Я с уважением отношусь ко всем героям и героиням", — добавила Диана Горобяк.

Сама SOWA не надевала военную форму, а на видео появились ее сестра и подруга.

Певица SOWA прокомментировала скандал с "рейдом ТЦК" (см. с 15:13)

Скандал с "рейдом ТЦК"

Идея команды Дианы Горобяк вызвала волну возмущения среди украинцев. В частности, блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале раскритиковал видео, назвав его использованием войны как шоу для привлечения внимания и пиара.

"Дело в том, что в качестве промо своего певческого концерта "артистка" ничего не придумала умнее, как похайпить ради внимания на теме ТЦК... По факту это обесценивание и паразитирование на очень болезненной теме общества сегодня. Жаль, что за такие действия нет админ.ответственности и полноценного кенселинга. Неважно, что с вами был оператор. Вы превращаете войну в "перфоманс"", — отметил блогер.

Напомним, Тина Кароль ответила на критику Леры Мандзюк относительно ее поездки в "Укрзалізниці".

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