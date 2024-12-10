Тина Кароль ответила на критику Леры Мандзюк относительно ее поездки в поезде "Укрзализныци"

Кароль с юмором объяснила свой выбор путешествовать поездами и даже пригласила Мандзюк составить ей компанию.

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Украинская певица Тина Кароль отреагировала на замечание стендап-комикини Леры Мандзюк, которая выразила недовольство тем, что артистка "показательно" путешествует поездами "Укрзалізниці". Свою реакцию артистка опубликовала в своих Instagram Stories.

Свое мнение Мандзюк высказала в новом выпуске на своем YouTube-канале "Это не смешно". Юмористка резко прокомментировала видео, где Тина Кароль занимается йогой в вагоне поезда. По ее словам, подобный контент выглядит "постановочно и дешево", ведь такая публичная личность, как Кароль, должна была бы демонстрировать роскошный стиль жизни, который соответствует ее статусу.

"Я протестую против того, чтобы показывать фальшивую скромность", — заявила Мандзюк, добавив, что, хотя Кароль имеет прекрасную физическую подготовку, само появление певицы в поезде выглядит "неубедительно".

В ответ Тина Кароль решила не обострять ситуацию и ответила с юмором. Она поблагодарила Мандзюк за внимание и отметила, что предпочитает поезда, поскольку там удобно отдыхать и пить чай.

Реакция Тины Кароль Фото: скрин

"Привет, будем знакомы теперь. Спасибо за комплимент и скажу, что 'Укрзализныця' топовая. Выбирай: Днепр, Львов или Франковск, поедем вместе", — обратилась Кароль к стендап-комику.

В завершение Тина Кароль пригласила Мандзюк присоединиться к ее путешествию, отметив, что им будет о чем поговорить.

В свою очередь, Лера Мандзюк ответила: "Рада знакомству. Мы едем в Ужгород".

Мандзюк отреагировала на ответ Тины Кароль Фото: скрин

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль показала редкое фото 16-летнего сына.

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