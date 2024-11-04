Пластический хирург рассказал, какие манипуляции по изменению внешности делала Тина Кароль

Тина Кароль — одна из самых ярких звезд украинского шоубизнеса. Она очень талантливая и трудолюбивая, ведь прилагает много усилий, чтобы сохранять свою красоту, молодость и яркость.

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Тине Кароль сейчас 39 лет, и у нее есть сын. Это означает, что ее тело прошло через изменения во время беременности и периода лактации. Однако она прекрасно выглядит, имеет спортивное, ухоженное тело, которое активно демонстрирует в своих новых видеоработах и социальных сетях. Фокус обратился за комментарием к пластическому хирургу Сергею Королюку, который рассказал о внешних изменениях артистки.

По его словам, у Тины Кароль не видно негативных возрастных изменений. Процессы старения в ее случае очень плавные и гармоничные. На лице и теле нет признаков хирургических вмешательств.

"В одном из своих интервью она упоминала, что иногда думает о маммопластике, но пока не решилась на этот шаг. Можно сказать, что с помощью спорта и правильного питания возможно скорректировать собственное тело и привести его в прекрасную форму. Но если грудь потеряла форму, упругость, объем, к сожалению, своими силами это исправить невозможно, и тогда может понадобиться пластическая хирургия. Впрочем, каждая женщина самостоятельно принимает решение по этому поводу", — объясняет врач.

Пластический хирург отметил, что невооруженным глазом можно увидеть, что лицо у Тины ухоженное. Вероятно, по словам пластического хирурга, она посещает косметолога и проходит косметологические процедуры и уход, возможно, применяет аппаратные методики, которые помогают ей продлевать красоту.

"Можно предположить, что ей сделаны инъекции в губы, возможно, легкое увеличение контура губ с помощью гиалуроновой кислоты. Также можно догадаться, что присутствует очень деликатный перманентный макияж", — пояснил Сергей Королюк.

По его словам, видно, что Тина Кароль старается максимально поддерживать свою естественную красоту и, если даже что-то и делает, это выглядит очень натурально и лишь усиливает или дополняет ее красоту.

Тина Кароль Фото: Колаж Фокус

"На более ранних фотографиях заметно, что губы были немного другими, более тонкими. Однако их увеличение выполнено очень профессионально, сдержанно и максимально естественно. Она, безусловно, доверяет свою красоту только профессионалам, а также сама вкладывает много усилий и внимания, чтобы оставаться в такой прекрасной форме", — добавил пластический хирург.

Сергей Королюк также добавил, что в течение карьеры у Тины Кароль происходили колебания веса. Проанализировав фотографии артистки за последние 10 лет, можно заметить, что были периоды, когда она имела немного более пышную фигуру. Пластический хирург добавил, что сейчас она в своей лучшей форме, очень спортивная и ухоженная.

В своих интервью она неоднократно упоминала, что занимается Аштанга-йогой, и результаты однозначно замечательные.

"Можно сказать, что на ее теле и лице нет следов хирургических вмешательств, а только, вероятно, применяются методики косметологии и инъекций. Тина Кароль — яркий пример того, как красиво, ухоженно и выразительно может выглядеть женщина 35+ без кардинальных хирургических вмешательств и изменений", — резюмировал Сергей Королюк.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург объяснил, что происходит с лицом Николая Тищенко.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург ответил, делала ли пластические операции Кейт Миддлтон.