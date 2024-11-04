Пластичний хірург розповів, які маніпуляції щодо зміни зовнішності робила Тіна Кароль

Тіна Кароль — одна з найяскравіших зірок українського шоубізнесу. Вона дуже талановита і працьовита, адже докладає багато зусиль, щоб зберігати свою красу, молодість і яскравість.

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Тіні Кароль наразі 39 років, і вона має сина. Це означає, що її тіло пройшло через зміни під час вагітності та періоду лактації. Проте вона чудово виглядає, має спортивне, доглянуте тіло, яке активно демонструє у своїх нових відеороботах та соціальних мережах. Фокус звернувся за коментарем до пластичного хірурга Сергія Королюка, який розповів про зовнішні зміни артистки.

За його словами, у Тіни Кароль не видно негативних вікових змін. Процеси старіння у її випадку дуже плавні та гармонійні. На обличчі та тілі немає ознак хірургічних втручань.

"В одному зі своїх інтерв'ю вона згадувала, що іноді думає про мамопластику, але поки що не наважилася на цей крок. Можна сказати, що за допомогою спорту та правильного харчування можливо скоригувати власне тіло і привести його у чудову форму. Але якщо груди втратили форму, пружність, об’єм, на жаль, своїми силами це виправити неможливо, і тоді може знадобитися пластична хірургія. Втім, кожна жінка самостійно приймає рішення щодо цього", — пояснює лікар.

Пластичний хірург наголосив, що неозброєним оком можна побачити, що обличчя у Тіни доглянуте. Ймовірно, за словами пластичного хірурга, вона відвідує косметолога і проходить косметологічні процедури та догляд, можливо, застосовує апаратні методики, які допомагають їй подовжувати красу.

"Можна припустити, що їй зроблено ін’єкції у губи, можливо, легке збільшення контуру губ за допомогою гіалуронової кислоти. Також можна здогадатися, що присутній дуже делікатний перманентний макіяж", — пояснив Сергій Королюк.

За його словами, видно, що Тіна Кароль намагається максимально підтримувати свою природну красу і, якщо навіть щось і робить, це виглядає дуже натурально і лише посилює або доповнює її вроду.

Тіна Кароль Фото: Колаж Фокус

"На більш ранніх фотографіях помітно, що губи були трохи іншими, тоншими. Проте їхнє збільшення виконано дуже професійно, стримано та максимально природно. Вона, безумовно, довіряє свою красу тільки професіоналам, а також сама вкладає багато зусиль та уваги, щоб залишатися у такій чудовій формі", — додав пластичний хірург.

Сергій Королюк також додав, що протягом кар’єри у Тіни Кароль відбувалися коливання ваги. Проаналізувавши світлини артистки за останні 10 років, можна помітити, що були періоди, коли вона мала трохи пишнішу фігуру. Пластичний хірург додав, що зараз вона у своїй найкращій формі, дуже спортивна і доглянута.

У своїх інтерв'ю вона неодноразово згадувала, що займається Аштанга-йогою, і результати однозначно чудові.

"Можна сказати, що на її тілі та обличчі немає слідів хірургічних втручань, а тільки, ймовірно, застосовуються методики косметології та ін'єкцій. Тіна Кароль — яскравий приклад того, як красиво, доглянуто та виразно може виглядати жінка 35+ без кардинальних хірургічних втручань і змін", — резюмував Сергій Королюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург пояснив, що відбувається з обличчям Миколи Тищенка.

Крім цього, Фокус писав, що пластичний хірург відповів, чи робила пластичні операції Кейт Міддлтон.