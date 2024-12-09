Лера Мандзюк осудила видео Тины Кароль в поезде: "Эта постановка, не соответствует ее статусу"

В новом выпуске на своем YouTube-канале "Это не смешно" юмористка Лера Мандзюк резко высказалась относительно видео Тины Кароль, где певица занимается йогой в поезде "Укрзализныци". Мандзюк считает, что такое видео выглядит "постановочно и дешево", ведь по ее словам, Кароль, как "прима", должна демонстрировать более соответствующий ее статусу образ жизни.

Украинская юмористка Лера Мандзюк выразила резкое недовольство поведением певицы Тины Кароль, заявив, что ее демонстрируемая "скромность" выглядит слишком фальшиво. Свое мнение она высказала на своем Youtube-канале "Это не смешно".

В частности, Мандзюк обратила внимание на видео, в котором Кароль занимается йогой в поезде "Укрзализныци", назвав это "дешевой скромностью", поскольку верит, что артистка имеет достаточно средств для путешествий на люксовых автомобилях.

Лера Мандзюк также прокомментировала впечатление от того, как певица демонстрирует свою физическую подготовку, отметив, что Кароль имеет прекрасную растяжку. Однако, по ее словам, появление такой публичной личности в поезде выглядит не убедительно: "Я протестую против того, чтобы демонстрировать такую лживую скромность". Она выразила мнение, что такое видео выглядит "постановочно и дешево", а Кароль, по ее мнению, пытается соответствовать нереалистичным стандартам скромности.

В то же время, Мандзюк подчеркнула, что ей не смешно, когда уважаемые публичные лица превращаются в мемы. Она заявила, что не хочет жить в мире, где Тина Кароль, которая заслуживает титул примадонны, вынуждена ехать в поезде.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль показалась с 16-летним сыном в военной форме.

Кроме этого, Фокус писал, что юмористка Лера Мандзюк назвала "тупенькими" детей с особыми потребностями.