Лєра Мандзюк засудила відео Тіни Кароль у поїзді: "Ця постановка, не відповідає її статусу"

У новому випуску на своєму YouTube-каналі "Це не смішно" гумористка Лєра Мандзюк різко висловилася щодо відео Тіни Кароль, де співачка займається йогою в поїзді "Укрзалізниці". Мандзюк вважає, що таке відео виглядає "постановчо і дешево", адже за її словами, Кароль, як "прима", повинна демонструвати більш відповідний її статусу спосіб життя.

Українська гумористка Лєра Мандзюк висловила різке невдоволення поведінкою співачки Тіни Кароль, заявивши, що її демонстрована "скромність" виглядає надто фальшиво. Свою думку вона висловила на своєму Youtube-каналі "Це не смішно".

Зокрема, Мандзюк звернула увагу на відео, в якому Кароль займається йогою в поїзді "Укрзалізниці", назвавши це "дешевою скромністю", оскільки вірить, що артистка має достатньо коштів для подорожей на люксових автомобілях.

Лєра Мандзюк також прокоментувала враження від того, як співачка демонструє свою фізичну підготовку, зазначивши, що Кароль має чудову розтяжку. Проте, за її словами, поява такої публічної особистості в поїзді виглядає не переконливо: "Я протестую проти того, щоб демонструвати таку брехливу скромність". Вона висловила думку, що таке відео виглядає "постановчо і дешево", а Кароль, на її думку, намагається відповідати нереалістичним стандартам скромності.

Водночас, Мандзюк підкреслила, що їй не смішно, коли поважні публічні особи перетворюються на меми. Вона заявила, що не хоче жити в світі, де Тіна Кароль, яка заслуговує на титул примадонни, змушена їхати в поїзді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль показалася з 16-річним сином у військовій формі.

Крім цього, Фокус писав, що гумористка Лєра Мандзюк назвала "тупенькими" дітей з особливими потребами.