Гумористка Лєра Мандзюк назвала "тупенькими" дітей з особливими потребами (відео)

Лєра Мандзюк пояснила свій невдалий жарт некомпетентністю в темі. Гумористка вибачилась за свій жарт над дітьми.

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Українська гумориста Лєра Мандзюк потрапила у скандал через невдалий жарт про "тупеньких дітей", які навчаються з асистентом вчителя. Причиною цьому став стендап-виступ гумористки в якому вона спілкуючись з глядачкою в залі обговорює її професію асистентки вчителя, який вона опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, на відео чути, як Лєра розпитує у жінки про професію асистента вчителя. Жінка пояснила, що вона допомагає дітям, які відстають у навчанні, у діалозі гумористка вирішила пожартувати і назвала дітей з якими працює асистентка вчителя "найтупішими". Мандзюк продовжила свій жарт тим, що у її шкільні роки такою "асистенткою" була дерев'яна указка, яку вчителька тримала в руках.

Однак, багато підписників гумористки не оцінили такий жарт і розкритикували її недосвідченість та некомпетентність: "Мені аж погано стало. Над чим ви наразі жартуєте? Над колосальною роботою батьків? Над дітьми з інвалідністю, з інклюзією? Я вимагаю публічного вибачення! Бо ви обісрали наразі роботу фахівців і мам щодо інформування населення щодо інклюзії", "Лєрочко, незнання не звільняє від відповідальності. У вашому випадку, тупенькі тут тільки ви. У 2024 році не знати про інклюзію і людей, які живуть поруч — це щось з області фантастики. Тут можна безкінечно жартувати з якої гори ви злізли, про те, що прогрес обійшов ваше село стороною. Але ж ви тепер така серйозна "кІєвлянка". То як воно так вийшло?", "Це для дітей з особливими освітніми потребами, а не для "тупих" як ви сказали. Для дітей, що мають потреби саме зі здоровʼям".

Позиція Лєри Мандзюк

Вже наступного дня Лєра Мандзюк пояснила свій невдалий жарт. Вона наголосила, що не мала намірів когось образити, тим паче дітей з інвалідністю.

Мандзюк пояснила, що опублікувала відеоролик в якому в ній склався діалог з глядачкою, щоб похвалити професію вчителя та асистента. Гумористка пояснила, що не знала про асистентів і те, що вони працюють з особливими дітьми. Мандзюк вибачилась перед всіма, чиї почуття вона зачепила і наголосила, якщо її відео буде прикладом неосвіченості, то вона не проти аби воно звертало увагу на цю проблему.

"Моя неосвіченість хай слугує прикладом для інших людей, які не здогадуються, що в суспільстві такі проблеми є. Тим паче зараз, коли кількість людей з інвалідністю в нашій країні зростає через війну", — пояснила Лєра Мандзюк.

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