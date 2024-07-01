Юмористка Лера Мандзюк назвала "тупенькими" детей с особыми потребностями (видео)

Лера Мандзюк объяснила свою неудачную шутку некомпетентностью в теме. Юмористка извинилась за свою шутку над детьми.

Украинская юмориста Лера Мандзюк попала в скандал из-за неудачной шутки о "тупеньких детях", которые учатся с ассистентом учителя. Причиной этому стало стендап-выступление юмористки в котором она общаясь со зрительницей в зале обсуждает ее профессию ассистентки учителя, который она опубликовала у себя на странице в Инстаграм.

В частности, на видео слышно, как Лера расспрашивает у женщины о профессии ассистента учителя. Женщина объяснила, что она помогает детям, которые отстают в учебе, в диалоге юмористка решила пошутить и назвала детей с которыми работает ассистентка учителя "самыми тупыми". Мандзюк продолжила свою шутку тем, что в ее школьные годы такой "ассистенткой" была деревянная указка, которую учительница держала в руках.

Однако, многие подписчики юмористки не оценили такую шутку и раскритиковали ее неопытность и некомпетентность: "Мне аж плохо стало. Над чем вы сейчас шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, с инклюзией? Я требую публичного извинения! Потому что вы обосрали сейчас работу специалистов и мам по информированию населения по инклюзии", "Лерочка, незнание не освобождает от ответственности. В вашем случае, тупенькие здесь только вы. В 2024 году не знать об инклюзии и людях, которые живут рядом — это что-то из области фантастики. Тут можно бесконечно шутить с какой горы вы слезли, о том, что прогресс обошел вашу деревню стороной. Но вы теперь такая серьезная "киевлянка". Так как оно так получилось?", "Это для детей с особыми образовательными потребностями, а не для "тупых" как вы сказали. Для детей, имеющих потребности именно со здоровьем".

Позиция Леры Мандзюк

Уже на следующий день Лера Мандзюк объяснила свою неудачную шутку. Она подчеркнула, что не имела намерений кого-то обидеть, тем более детей с инвалидностью.

Мандзюк объяснила, что опубликовала видеоролик в котором в ней сложился диалог со зрительницей, чтобы похвалить профессию учителя и ассистента. Юмористка объяснила, что не знала об ассистентах и то, что они работают с особыми детьми. Мандзюк извинилась перед всеми, чьи чувства она задела и отметила, если ее видео будет примером необразованности, то она не против чтобы оно обращало внимание на эту проблему.

"Моя необразованность пусть служит примером для других людей, которые не догадываются, что в обществе такие проблемы есть. Тем более сейчас, когда количество людей с инвалидностью в нашей стране растет из-за войны", — пояснила Лера Мандзюк.

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