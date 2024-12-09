Тіна Кароль показалася з 16-річним сином у військовій формі (фото)

Веніамін — єдиний син української артистки. Він навчається у Великій Британії.

39-річна українська співачка Тіна Кароль показала рідкісне фото із 16-річним сином Веніаміном. Сімейний кадр артистка опублікувала в Instagram.

На фотографії, зробленій у дзеркалі, зірка сцени та її єдиний спадкоємець позували у військовій формі. Тіна Кароль у такому образі нагадала своїм фанатам Сару Коннор, героїню фільму "Термінатор".

Співачка, судячи з усього, оцінила таке порівняння і жартома назвала сина "термінатором", додавши цитату про Джона Коннора, лідера опору у війні з машинами.

"Термінатору поки 16", — написала Тіна Кароль.

Тіна Кароль із сином Фото: Instagram tina_karol

16-річний Веніамін навчається у Великій Британії, тому доволі рідко бачиться з мамою.

"Він там у мене суперпрофесор трохи. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що в мене", — говорила співачка.

Син Тіни Кароль навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Веніамін народився у союзі артистки та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку.

Нагадаємо, український ведучий припустив, що Тіна Кароль могла вже вийти заміж.

Також Фокус писав про відпочинок Тіни Кароль із сином у Карпатах.