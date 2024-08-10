"Зібралася заміж": ведучий висловився про особисте життя Тіни Кароль (відео)

Зірка сцени раніше говорила, що про її ймовірне весілля точно не дізнається публіка. Кароль була одружена один раз та виховує сина.

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Український ведучий Євген Фешак висловився про особисте життя співачки Тіни Кароль. Своїми думками продюсер поділився в ефірі "Люкс ФМ".

На думку ведучого, артистка вже могла вийти заміж та навіть організувати святування з цього приводу, проте не повідомила своїм фанатам про новий сімейний статус.

"Тіна Кароль зібралася заміж… Мені здається, що вона, в принципі, вже вийшла заміж. Що вона сказала? Якщо буде виходити заміж, то зробить це подалі від очей публіки і ніколи не повідомить шанувальників про свій новий статус. Тому можемо зробити висновок, що, в принципі, може, все вже й було. Може, вже відгуляли весілля", — зазначив Фешак.

Євген Фешак висловився про особисте життя Тіни Кароль

Тіна Кароль була одружена один раз. Співачка та продюсер Євген Огір уклали шлюб у 2008 році. Від їхнього союзу підростає син Веніамін, який дуже схожий на свого батька та навчається у Великій Британії.

Кароль та Огір прожили у шлюбі близько п'яти років. У 2013 році Євген у віці 32 років помер від раку шлунку. А Тіна Кароль після цього не підтверджувала інших стосунків.

Тіна Кароль із сином та чоловіком Фото: Tina Karol\Telegram

Нагадаємо, Тіна Кароль повторила з єдиним сином фото, яке робила з покійним чоловіком.

Також Фокус писав про проходження Тіною Кароль курсу військової підготовки.