У камуфляжі і з автоматом у руках: Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки (фото)

Співачка заявила, що відчула поклик пройти навчання, оскільки хоче мати розуміння, як надати допомогу собі та іншим. Коли в країні війна, за її словами, це свідомий вибір.

39-річна співачка Тіна Кароль пройшла курси військової підготовки для цивільних осіб "Резервіст". Таку інформацію повідомили на сторінці навчального центру.

Зокрема, вони показали кадри на яких співачка у військовій формі доєдналася до ветеранів "Азову" та побувала на полігоні, де пройшла навички бойової готовності.

Разом з рештою курсантів Тіна Кароль вчилася поводитися зі зброєю, практикувала стрільби, користування апаратами радіозв’язку, надання першої медичної допомоги та багато іншого.

"Мережею шириться, що я пройшла курс військової підготовки "Резервіст". Так, це правда. Ну, а що тут дивного? Я громадянка України, це мій вибір. Мій вибір вже дуже давно. Це не новина, це треба свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. Ми живемо у війні. Я вирішила для себе, що я мушу знати абсолютно все", — розповіла Кароль у себе в телеграм-каналі.

Співачка наголосила, що отримала сертифікат і навіть позивний "Мама, не хвилюйся, я собі дам раду". Кароль наголосила, що для неї була велика честь спілкуватися і отримати досвід від ветеранів "Азову".

Під опублікованим дописом підписники спільноти активно почали коментувати перебування співачки на навчаннях: "Це було неочікувано, Тіна в військовій формі з автоматом в руках", "Я в захваті від неї. Така, як і всі!", "Неймовірна жінка ", "Весела, щира і бойова Тіна!", "Це неймовірно! Тіно уклін, пишаємось".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль здивувала прихильників зухвалим образом.

Крім цього, Фокус писав, що відомий продюсер оцінив творчість співачки Тіни Кароль.