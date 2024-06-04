"Як професіонал – вона топ": відомий продюсер оцінив творчість співачки Тіни Кароль (відео)

Вадим Лисиця назвав плюси і мінуси у роботі артистки. Продюсер зазначив, що Тіна Кароль має дуже потужний вокал.

Відомий український продюсер Вадим Лисиця оцінив творчість співачки Тіни Кароль. В інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну на шоу "Муз_Тренд" він також поділився думками щодо розвитку музичної індустрії в Україні.

Продюсер ніколи не працював з Тіною Кароль, однак він вважає, що за останній час артистка виросла в професійному сенсі. Він звернув увагу на те, що вокал Кароль став потужнішим. Артистка почала переймати манеру співу американських виконавців і це їй чудово вдається.

"Вона дуже виросла з точки зору вокалу. Вона почала брати манеру американських співачок, яка мені дуже подобається, до речі", — заявив Лисиця.

Втім, на думку Вадима, Тіна Кароль обирає не найвдаліший матеріал для своїх композицій. Продюсер не розуміє, що виконавиця хоче донести творчістю.

"З іншого боку я взагалі не розумію матеріал, який вона обирає. З точки зору, люди, для яких вона працює, вони не до кінця розуміють взагалі, що вона хотіла сказати цим, і це, на мій погляд, трішки мінус. Але як співачка, як професіонал – вона, звісно, топ", – зазначив продюсер.

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Щодо роботи українського шоу-бізнесу зараз Вадим сказав: "Той підйом, який був у 2022 початку 2023 років він вже зник, його нема. Більшість артистів позникали, тому що вони не розуміли головного — це система, це системний підхід повинен бути. Всі думають, що Тік-Ток всьому голова, але це неправда. Зараз ми (український шоу-бізнес — ред.) потроху в горизонталі, але, якщо так далі буде відбуватись, ми підемо на низ. Не вистачає ресурсів, не вистачає ємності грошей у шоу-бізнесі. Інституції, які повинні працювати на те, щоб артисти отримували гроші, вони не працюють".

Раніше, 27 травня, Тіна Кароль похизувалася успіхами сина. Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Мама час від часу навідує сина у Великій Британії.