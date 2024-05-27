"Суперпрофесор": Тіна Кароль похизувалася успіхами сина (відео)

Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Мама час від часу навідує сина у Великій Британії.

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Українська співачка Тіна Кароль дала рідкісний коментар про свого єдиного сина Веніаміна. Відео артистка поділилася в Instagram.

Зірка сцени відповіла на запитання підписників, які поцікавилися тим, як справи у спадкоємця Тіни Кароль, який навчається за кордоном.

Наразі Веніамін складає іспити та вивчає кілька мов, серед яких — англійська, французька та іспанська. Його зіркова мама хоче, аби син розмовляв ними вільно.

"Він там у мене суперпрофесор трохи. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що в мене", — зізналася українська знаменитість.

Тіна Кароль

Як відомо, 15-річний Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Мама час від часу навідує сина у Великій Британії. Зазвичай під час канікул.

Веніамін — єдиний син Тіни Кароль. Він народився у союзі артистки та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку. Після цього знаменитість офіційно не підтверджувала жодного роману, попри чутки у ЗМІ.

Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook

Нагадаємо, Дан Балан різко відреагував на чутки про його роман з Тіною Кароль.

Також Фокус писав про поїздку Тіни Кароль із сином до Карпат.