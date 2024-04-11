Дан Балан емоційно відреагував на нові чутки про його роман з Тіною Кароль

Дан Балан заявив, що фан-група Тіни Кароль тероризує його родину продовжуючи писати про його роман зі співачкою.

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45-річний молдавський співак Дан Балан, якому тривалий час приписували роман з українською співачкою Тіною Кароль, вперше публічно прокоментував їх стосунки. Про своє особисте життя та роман зі співачкою він написав у себе в телеграм-каналі.

Зокрема, співак написав звернення до фан-групи Тіни Кароль, яка досі часто публікує дописи про їх роман. Дан Балан відзначив, що багато років тому пояснив і сказав все, що було між ним та Тіною Кароль. Він наголосив, що ніякі романтичні стосунки їх ніколи не об’єднували і пов’язувала їх виключно робота. Дан Балан відзначив, що вже два роки як не спілкується з Тіною Кароль.

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Співак також звернувся до адміністраторів спільноти з проханням залишити цю тему і більше не спекулювати його романом з Тіною Кароль, адже своїми публікаціями вони продовжують тероризувати його родину.

"Я хочу звернутися до групи DanTina, який тероризує мою родину, друзів та близьке оточення: це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства. Прокиньтеся і займіться своїм життям, приділіть краще час своїй сім'ї, і не витрачайте його на цей безглуздий негатив і жорстокість. Вірю, що у вас лишилося щось добре", — наголосив Дан Балан.

Нагадаємо, раніше ми писали, Дочки Брюса Вілліса вийшли у світ у парному вбранні. Крім цього, Фокус писав, старий Land Rover Defender Брукліна Бекхема виставили на аукціон.