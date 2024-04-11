Дан Балан эмоционально отреагировал на новые слухи о его романе с Тиной Кароль

Дан Балан заявил, что фан-группа Тины Кароль терроризирует его семью продолжая писать о его романе с певицей.

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45-летний молдавский певец Дан Балан, которому долгое время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль, впервые публично прокомментировал их отношения. О своей личной жизни и романе с певицей он написал у себя в телеграм-канале.

В частности, певец написал обращение к фан-группе Тины Кароль, которая до сих пор часто публикует сообщения об их романе. Дан Балан отметил, что много лет назад объяснил и сказал все, что было между ним и Тиной Кароль. Он отметил, что никакие романтические отношения их никогда не объединяли и связывала их исключительно работа. Дан Балан отметил, что уже два года как не общается с Тиной Кароль.

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Певец также обратился к администраторам сообщества с просьбой оставить эту тему и больше не спекулировать его романом с Тиной Кароль, ведь своими публикациями они продолжают терроризировать его семью.

"Я хочу обратиться к группе DanTina, который терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества. Проснитесь и займитесь своей жизнью, уделите лучше время своей семье, и не тратьте его на этот бессмысленный негатив и жестокость. Верю, что у вас осталось что-то хорошее", — отметил Дан Балан.

Напомним, ранее мы писали, Дочери Брюса Уиллиса вышли в свет в парном наряде. Кроме этого, Фокус писал, старый Land Rover Defender Бруклина Бекхэма выставили на аукцион.