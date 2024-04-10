Елена Зеленская вышла в свет в элегантном образе: что сделало его стильным и лаконичным (фото)
Для деловой поездки первая леди Украины остановила выбор на брючном костюме темно-синего оттенка. Образ она дополнила трендовыми серьгами и солнцезащитными очками.
Первая леди Украины появилась на публике в элегантном деловом костюме, дополненном ультрамодными аксессуарами. Такой образ Елена Зеленская выбрала для деловой поездки в Ровенскую область, фото из которой опубликовал официальный Telegram-канал супруги президента.
Зеленская посетила сразу несколько локаций: областной госпиталь, в котором реабилитируют раненых украинских военных; Центр жизнестойкости; региональный форум по вопросам внедрение реформы школьного питания в Ровенской области, а также Ровенский Центр предоставления административных услуг.
Для этой поездки первая леди Украины остановилась на элегантном брючном костюме глубоко темно-синего цвета. На опубликованных снимках можно увидеть, что пиджак у Зеленской с узким прямоугольным лацканом. Он застегивается на две пуговицы, обтянутые такой же тканью, из которой сшит костюм.
А на снимках, где Елена Зеленская стоит, можно увидеть, что у пиджака присутствуют накладные карманы. Кроме того, эта модель удлиненная.
В дополнение к брючному костюму Елена примеряла тонкую белую блузку с округлой горловиной.Важно
Из аксессуаров в этот раз жена президента Украины отдала предпочтение стильным серьгам в виде широких колец из белого металла. Украшения подобной формы журналисты уже не раз замечали у Елены.
Кроме того, когда первая леди Украины участвовала в мини-фотосессии на улице, она разнообразила свой образ крупными солнцезащитными очками.
К выбору обуви Елена Зеленская также подошла основательно. Для деловой поездки в Ровенскую область она выбрала черные лакированные дерби на шнуровке и без высоких каблуков.
Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская появилась на обложке глянца в строгом и элегантном образе. Фото супруги президента сделал Антон Кулаковский. Елена Зеленская выбрала элегантный наряд: черный строгий жакет без воротника и пуговиц и украсила его золотой минималистичной брошью в виде колоска пшеницы.
А в конце марта первая леди Украины появилась в разных носках и объяснила свой образ. Таким образом она присоединилась к акции #LotsOfSocks. Она посвящена Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна.