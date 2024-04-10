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Стиль жизни

Елена Зеленская вышла в свет в элегантном образе: что сделало его стильным и лаконичным (фото)

первая леди украины, зеленская
Фото: Елена Зеленская/Telegram | Елена Зеленская вышла в свет в элегантном деловом образе, который дополнила трендовыми аксессуарами.

Для деловой поездки первая леди Украины остановила выбор на брючном костюме темно-синего оттенка. Образ она дополнила трендовыми серьгами и солнцезащитными очками.

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Первая леди Украины появилась на публике в элегантном деловом костюме, дополненном ультрамодными аксессуарами. Такой образ Елена Зеленская выбрала для деловой поездки в Ровенскую область, фото из которой опубликовал официальный Telegram-канал супруги президента.

Зеленская посетила сразу несколько локаций: областной госпиталь, в котором реабилитируют раненых украинских военных; Центр жизнестойкости; региональный форум по вопросам внедрение реформы школьного питания в Ровенской области, а также Ровенский Центр предоставления административных услуг.

Для этой поездки первая леди Украины остановилась на элегантном брючном костюме глубоко темно-синего цвета. На опубликованных снимках можно увидеть, что пиджак у Зеленской с узким прямоугольным лацканом. Он застегивается на две пуговицы, обтянутые такой же тканью, из которой сшит костюм.

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Первая леди Украины остановилась на элегантном брючном костюме глубоко темно-синего цвета
Фото: Елена Зеленская/Telegram

А на снимках, где Елена Зеленская стоит, можно увидеть, что у пиджака присутствуют накладные карманы. Кроме того, эта модель удлиненная.

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На снимках, где Елена Зеленская стоит, можно увидеть, что у пиджака присутствуют накладные карманы
Фото: Елена Зеленская/Telegram

В дополнение к брючному костюму Елена примеряла тонкую белую блузку с округлой горловиной.

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Из аксессуаров в этот раз жена президента Украины отдала предпочтение стильным серьгам в виде широких колец из белого металла. Украшения подобной формы журналисты уже не раз замечали у Елены.

первая леди украины, зеленская Fullscreen
Жена президента Украины отдала предпочтение стильным серьгам в виде широких колец
Фото: Елена Зеленская/Telegram

Кроме того, когда первая леди Украины участвовала в мини-фотосессии на улице, она разнообразила свой образ крупными солнцезащитными очками.

первая леди украины, зеленская Fullscreen
Елена Зеленская разнообразила свой образ крупными солнцезащитными очками
Фото: Елена Зеленская/Telegram

К выбору обуви Елена Зеленская также подошла основательно. Для деловой поездки в Ровенскую область она выбрала черные лакированные дерби на шнуровке и без высоких каблуков.

первая леди украины, зеленская Fullscreen
Елена Зеленская во время деловой поездки в Ровенскую область
Фото: Елена Зеленская/Telegram

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская появилась на обложке глянца в строгом и элегантном образе. Фото супруги президента сделал Антон Кулаковский. Елена Зеленская выбрала элегантный наряд: черный строгий жакет без воротника и пуговиц и украсила его золотой минималистичной брошью в виде колоска пшеницы.

А в конце марта первая леди Украины появилась в разных носках и объяснила свой образ. Таким образом она присоединилась к акции #LotsOfSocks. Она посвящена Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна.