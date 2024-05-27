"Суперпрофессор": Тина Кароль похвасталась успехами сына (видео)

Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Мама время от времени навещает сына в Великобритании.

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Украинская певица Тина Кароль дала редкий комментарий о своем единственном сыне Вениамине. Видео артистка поделилась в Instagram.

Звезда сцены ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались тем, как дела у наследника Тины Кароль, который учится за границей.

Сейчас Вениамин сдает экзамены и изучает несколько языков, среди которых — английский, французский и испанский. Его звездная мама хочет, чтобы сын разговаривал на них свободно.

"Он там у меня суперпрофессор немного. Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что у меня", — призналась украинская знаменитость.

Тина Кароль

Как известно, 15-летний Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Мама время от времени навещает сына в Великобритании. Обычно во время каникул.

Вениамин — единственный сын Тины Кароль. Он родился в союзе артистки и продюсера Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году из-за рака желудка. После этого знаменитость официально не подтверждала ни одного романа, несмотря на слухи в СМИ.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

Напомним, Дан Балан резко отреагировал на слухи о его романе с Тиной Кароль.

Также Фокус писал о поездке Тины Кароль с сыном в Карпаты.