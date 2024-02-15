Тина Кароль позировала в эффектном латексном платье (фото)

Звезда организовала накануне онлайн-встречу с фанатами в День святого Валентина 2024. Они поблагодарили кумира за проведенное время вместе.

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Украинская певица Тина Кароль снялась в эффектном латексном платье. Результатами фотосессии звезда сцены делится в Instagram.

Она провела накануне онлайн-встречу с фанатами в День святого Валентина 2024.

"Эйфория после встречи с вами! Спасибо за прямую трансляцию в Тик Ток", — написала артистка.

Знаменитость позировала в красном латексном платье миди с обнаженными плечами. Наряд подчеркнул стройную фигуру Тины Кароль. Она сделала свою традиционную укладку волос и легкий макияж.

На ногах звезды сцены были черные лакированные туфли. Певица отказалась от аксессуаров, сосредоточив основное внимание на платье.

Автором снимков Кароль в очередной раз стал известный украинский фотограф Майкл Федорак.

Тина Кароль

"Такая лирическая, но одновременно очень простая, спасибо за вечерние разговоры, спасибо за вечер любви вместе с вами, любим", "Это было очень атмосферно", "И сразу на душе стало тепло. Будто Вы завернули в одеяло и не отпускали в течение часа. Спасибо!" — реагируют фанаты Тины Кароль на ее трансляцию в соцсети.

Напомним, Тина Кароль поздравила единственного сына с 15-летием.

Также Фокус писал о цене повседневного образа Тины Кароль.