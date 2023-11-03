"Люблю теряться в толпе": Тина Кароль рассказала сколько стоит ее повседневный образ

Певица рассказала, что не носит часов.

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Известная украинская певица Тина Кароль рассказала о своем повседневном образе. Исполнитель и блогер Николас Карма случайно встретил знаменитость на улицах Львова. Он опубликовал видео, в котором Тина Кароль раскрыла секрет своего образа.

Тина Кароль рассказала о своем образе

"Я не могу поверить, что я год назад работал курьером и сейчас общаюсь с Тиной Кароль", — говорит блогер.

"О тебе уже вся страна знает. Я на самом деле тебя поздравляю с твоим успехом потому, что фразы из "что вы одели" сделать успех это прикольно." , — ответила Тина Кароль.

В повседневной жизни певица не любит быть в центре внимания, поэтому и одевается в обычную простую одежду.

"Если бы не ваша камера я была бы неприметной и дальше. Все средства это сценический наряд, а по жизни я теряюсь. Я пытаюсь потеряться в пространстве и в толпе.", — отметила Тина.

"Вы не можете потеряться, у вас есть харизма. Я вашим творчеством как и миллионы украинцев и миллионы людей по всему миру очень восхищаюсь. Вы очень сильная девушка, женщина. Госпожа. А как лучше говорить?", — спросил Николас Карма.

"Малая", — с улыбкой ответила Тина.

Знаменитость рассказала, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину она забыла как это покупать брендовую одежду.

"Лосины 1000 гривен, кроссовки Adidas до 3000 гривен, водолазка бренд Skims 1000 гривен, рюкзак 200 евро. Когда наступила война я забыла, что такое брендовая одежда. Есть коллаборация. Я не ношу часов вообще. Не чувствовать времени в этом есть романтика какая-то.", — закончила рассказывать о своем образе Тина Кароль.

Напомним, что Тина Кароль показала свою школу и дом в Ивано-Франковске.