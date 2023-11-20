Тина Кароль трогательно обратилась к сыну (видео)

Единственный наследник артистки отпраздновал 15-летие.

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38-летняя украинская певица Тина Кароль показала редкие кадры с единственным сыном Вениамином, которому исполнилось накануне 15 лет. Видео артистка выложила в своем Instagram.

"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я — не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты — самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15!" — обратилась звезда сцены к своему наследнику, который последние годы живет и учится в Великобритании.

Впоследствии Тина Кароль призналась, что "отдавать" потом кому-то сына будет очень трудно.

"Как тебя кому-то отдать потом. Ох, девочки) Остерегайтесь свекрови. Любимый и единственный", — написала артистка.

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Тина Кароль с сыном

"Какой красивый у вас сын. Муж бы гордился им. Когда-то вы были его опорой, а еще немного и он станет вашей", "Очень похож на мужа) красивый парень)) А какая мама. Рядом как подружка))))", "Копия Евгения", — пишут в комментариях поклонники украинской знаменитости.

15-летний Вениамин — единственный сын Тины Кароль. Он родился в союзе певицы и продюсера Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году из-за рака желудка. После этого звезда сцены официально не подтверждала ни одного романа, несмотря на слухи в СМИ.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

Напомним, Тина Кароль подала заявку на "Грэмми".

Также Фокус писал о встрече Тины Кароль с Папой Римским в Ватикане.