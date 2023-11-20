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Стиль життя

Тіна Кароль зворушливо звернулася до сина (відео)

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Фото: Instagram tina_karol | Тіна Кароль із сином

Єдиний спадкоємець артистки відсвяткував 15-річчя.

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38-річна українська співачка Тіна Кароль показала рідкісні кадри з єдиним сином Веніаміном, якому виповнилося напередодні 15 років. Відео артистка виклала у своєму Instagram.

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15!" — звернулася зірка сцени до свого спадкоємця, який останні роки мешкає та навчається у Великобританії.

Згодом Тіна Кароль зізналася, що "віддавати" потім комусь сина буде дуже важко.

"Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата)))) Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", — написала артистка.

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Тіна Кароль із сином

"Який гарний у вас син. Чоловік би гордився ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою", "Дуже схожий на чоловіка) гарний хлопець)) А яка мама. Поруч як подружка)))", "Копія Євгена", — пишуть у коментарях прихильники української знаменитості.

15-річний Веніамін — єдиний син Тіни Кароль. Він народився у союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку. Після цього зірка сцени офіційно не підтверджувала жодного роману, попри чутки у ЗМІ.

Тіна Кароль із сином Fullscreen
Тіна Кароль із сином
Фото: Тіна Кароль\Facebook

Нагадаємо, Тіна Кароль подала заявку на "Греммі".

Також Фокус писав про зустріч Тіни Кароль з Папою Римським у Ватикані.