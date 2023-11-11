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Джамала та Тіна Кароль подали заявки на "Греммі" (фото, відео)

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Фото: Instagram jamalajaaa | Джамала

Джамала представила журі музичної премії альбом кримськотатарських пісень, а Тіна Кароль — плід співпраці з Даян Воррен.

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Українські співачки Джамала та Тіна Кароль подавали заявки на музичну премію "Греммі", проте їх не номінували. Про це Джамала повідомила у соцмережах.

"Я дівчинка з маленького села Кучук-Озень (Малоріченське) Алуштинського району, яка завжди мріяла про сцену", — почала свою розповідь переможниця "Євробачення-2016".

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Джамала пригадала, як до початку музичної карʼєри випасала овець, мила посуд в кафе, намагалася голосніше переспівати пісні Вітні Гʼюстон.

"Хоч я і плачу сьогодні, але бути в одній категорії в лонг-листі Греммі "Best Global Music Album" разом з Shakti — це для мене рівноцінно тому, що бути в одній категорії з Бейонсе. Бути почутою з-поміж індійської та латиноамериканської музики, яка щороку забирає нагороди, — це вже багато", — розповіла українська співачка, додавши, що її мрію ніщо не зупинить.

Як відомо, Джамала подавала на номінацію "Греммі" альбом кримськотатарських пісень "QIRIМ".

У 2016 році вона виграла "Євробачення" з піснею "1944" про трагедію кримськотатарського народу.

Джамала

Тим часом Тіна Кароль подавала свою пісню "One nation under love" на три номінації (Best Pop Duo/Group Performance; Best Music Video; Best Arrangement, Instruments and Vocals). Вона також не отримала номінації, проте все ще має шанс отримати спецнагороду "Греммі" Best Song for Social Change Award. Її заснували минулого року і вручають безпосередньо на церемонії за пісні із важливим соціальним меседжем.

"One nation under love" Тіна Кароль записала разом зі знаменитою американською композиторкою Даян Воррен і презентувала 24 серпня 2023 року.

Тіна Кароль "One nation under love"

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла про співпрацю з Даян Воррен.

Також Фокус писав про те, що Тіна Кароль приєдналася до журі премії "Греммі".