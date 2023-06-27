Тіна Кароль обиратиме переможців "Греммі"

Артистка поповнила ряд членів голосування престижної музичної премії.

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38-річна українська співачка Тіна Кароль обиратиме переможців престижної музичної премії "Греммі". Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Артистка поповнила ряд експертів, які володіють правом голосу при виборі переможців популярної нагороди в галузі музичного мистецтва.

"Я відчуваю неймовірну честь і вдячність за те, що мене прийняли у музичну родину @recordingacademy#GRAMMY’s як члена голосування", — прокоментувала Кароль.

Разом з новиною вона поділилася знімками стильної чорно-білої фотосесії.

Тіна Кароль

"Тіна — світова музична зірка", "Тіна Кароль була, є і буде гордість України! 😍👏🔥🙌", "Як завжди — вміє Тіна здивувати", — пишуть у коментарях підписники української співачки.

Тіна Кароль

Зазначимо, що у 2021 році українська співачка та скрипалька Асія Ахат також стала членом голосування "Греммі". У 2023 році до списку експертів Музичної академії приєдналися 3700 митців з різних частин світу, а 2800 з них будуть мати право голосу.

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