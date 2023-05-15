Тіна Кароль поділилася рідкісними кадрами із сином (фото)

14-річний Веніамін живе та навчається у Великобританії.

Related video

38-річна українська співачка Тіна Кароль показала рідкісні фото свого єдиного сина Веніаміна. Знімками зірка сцени поділилася у Facebook.

Напередодні артистка прибула до Великобританії, аби виступити на "Євробаченні-2023" як запрошена гостя. Оскільки у Лондоні вчиться її 14-річний син, вони разом відправилися на сімейну прогулянку в сільську місцевість.

"З Днем матусь", — підписала публікацію знаменитість.

На фото юнак помітно підріс та став вищим за свою зіркову маму.

Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook

14-річний Веніамін — син Тіни Кароль та українського продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 від раку. Після цього у співачки не було офіційних стосунків. Лише під час зйомок у "Голосі країни" Тіні Кароль активно приписували роман з молдовським музикантом Даном Баланом. Втім, офіційно це так і не підтвердилось.

Наразі зірка сцени більшість часу приділяє своїй творчості, зокрема знову виступила на сцені "Євробачення", проте вже в ролі запрошеної гості.

Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook

Нагадаємо, Тіна Кароль прикрасила обкладинку Elle без макіяжу та ретуші.

Також Фокус писав про розкішну сукню Тіни Кароль від Івана Фролова, у якій артистка виступила на фіналі Євробачення-2023.