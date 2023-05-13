Тіна Кароль показала шикарну сукню, в якій вийде на сцену "Євробачення 2023"

Співачка брала участь у пісенному конкурсі "Евробачення 2006" і цього року знову вийде на сцену.

Related video

Тіна Кароль виступить у гранд-фіналі "Євробачення 2023" як запрошена зірка. І співачка вже показала вбрання, в якому вийде на сцену. Фото Тіна опублікувала у своєму Instagram.

Дивовижну червону сукню з вирізами у формі серця для Тіни Кароль створив український дизайнер Іван Фролов, чиє вбрання носять Бейонсе та Сідні Свіні.

Тіна Кароль у сукні від Івана Фролова

Коментуючи свій образ від Фролова, співачка заявила, що українському дизайнеру "все відомо про жіночність та привабливість". А сам дизайнер зазначив, що кутюрна сукня для Тіни Кароль – це сміливий образ безстрашного кохання.

"Він є свого роду пророцтвом, яке чекає на нас після перемоги. Нашим завданням було, попри весь біль і жалобу, які кожен з нас переживає щодня, показати свою силу і що можемо створювати та дарувати красу цьому світу, незважаючи ні на що", — написав Іван Фролов, показавши фото артистки у соцмережах.

Тіна Кароль брала участь у конкурсі "Євробачення" у 2006 році, коли він проходив у Греції, з піснею "Show me your love" та посіла сьоме місце.

Саме Фролов також створив оновлені костюми для дуету TVORCHI, який цього року представляє Україну на Євробаченні із композицією Heart of Steel.

Іван Фролов створив костюми для гурту TVORCHI

"Концепція сталевого характеру та сили українців, перш за все, втілена у вишитому вручну сталевому рукаві Джеффрі. Всі інші образи також уособлюють символи українського традиційного костюма: вишивка, яка використовувалася в одязі козацької старшини, натхненням для штанів танцюристів стали шаровари, а силуети костюмів відсилають до стилістики одягу княжої доби", — описав Іван Фролов джерела натхнення.

Він уточнив, що своїми костюмами хотів показати силу та міць нашої країни та українських воїнів, завдяки яким ми можемо жити, працювати та "представляти Україну на міжнародній платформі Євробачення".

Нагадаємо, окрім Тіни Кароль у гранд-фінал візьмуть участь переможці "Євробачення 2022" – український гурт Kalush Orchestra, переможниця "Євробачення 2016" Джамала, фіналісти "Євробачення 2021" – гурт Go-A, фіналістка "Євробачення 2".

Представник України – гурт TVORCHI виступить у гранд-фіналі під 19-м номером. Раніше Фокус писав про те, як голосувати за своїх фаворитів у фіналі.