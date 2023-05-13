Тина Кароль показала шикарное платье, в котором выйдет на сцену "Евровидения 2023"

Певица принимала участие в песенном конкурсе "Евровидение 2006" и в этом году снова выйдет на сцену.

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Тина Кароль выступит в гранд-финале "Евровидения 2023" в качестве приглашенной звезды. И певица уже показала наряд, в котором выйдет на сцену. Фото Тина опубликовала в своем Instagram.

Впечатляющее красное платье с вырезами в форме сердца для Тины Кароль создал украинский дизайнер Иван Фролов, чьи наряды носят Бейонсе и Сидни Суини.

Тина Кароль в платье от Ивана Фролова

Комментируя свой образ от Фролова, певица заявила, что украинскому дизайнеру "все известно о женственности и привлекательности". А сам дизайнер отметил, что кутюрное платье для Тины Кароль – это смелый образ бесстрашной любви.

"Он есть своего рода пророчеством, которое ждет нас после победы. Нашей задачей было, несмотря на всю боль и траур, которые каждый из нас переживает ежедневно, показать свою силу и что можем создавать и дарить красоту этому миру, несмотря ни на что", — написал Иван Фролов, показав фото артистки в соцсетях.

Тина Кароль принимала участие в конкурсе "Евровидение" в 2006 году, когда он проходил в Греции, с песней Show me your love и заняла седьмое место.

Именно Фролов также создал обновленные костюмы для дуэта TVORCHI, который в этом году представляет Украину на Евровидении с композицией Heart of Steel.

Иван Фролов создал костюмы для группы TVORCHI

"Концепция стального характера и силы украинцев, прежде всего, воплощена в вышитом вручную стальном рукаве Джеффри. Все остальные образы также олицетворяют символы украинского традиционного костюма: вышивка, которая использовалась в одежде казацкой старшины, вдохновением для штанов танцоров стали шаровары, а общие силуэты образов отсылают к стилистике одежды княжеской эпохи", — описал Иван Фролов источники вдохновения.

Он уточнил, что своими костюмами хотел показать силу и мощь нашей страны и украинских воинов, благодаря которым мы можем жить, работать и "представлять Украину на международной платформе Евровидения".

Напомним, кроме Тины Кароль в гранд-финал примут участие победители "Евровидения 2022" – украинская группа Kalush Orchestra, победительница "Евровидения 2016" Джамала, финалисты "Евровидения 2021" – группа Go-A, финалистка "Евровидения 2007" Верка Сердючка.

Представитель Украины – группа TVORCHI выступит в гранд-финале под 19-м номером. Ранее Фокус писал о том, как голосовать за своих фаворитов в финале.