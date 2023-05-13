Евровидение-2023: как голосовать в финале конкурса

В финале конкурса, который начнется уже через считанные часы, свои номера представят участники из 26. И после их выступления начнется голосование.

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13 мая в 22:00 по киевскому времени в британском Ливерпуле начнется гранд-финал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Участники из 26 стран-участниц, представители которых были отобраны в двух полуфиналах, а также представители Украины и "большой пятерки" будут бороться за победу.

Трансляцию можно будет посмотреть на нескольких ресурсах, в том числе и на официальном Youtube-канале конкурса.

Трансляция "Евровидения 2023"

В гранд-финале, как и в полуфиналах, голосовать за свою страну нельзя. Украинцы смогут проголосовать за фаворитов несколькими способами.

Как голосовать в финале "Евровидения-2023"

в приложении Eurovision Song Contest, которое доступно для установки на устройства iOS и Android;

на сайте www.esc.vote;

отправив SMS с номером участника на номер 7576.

В конце шоу ведущие от стран-участниц объявят оценки конкурсантам от профессионального жюри каждой страны. Общее количество зрительских баллов и жюри объявят организаторы конкурса.

Напомним, в финале на ливерпульской сцене выступят не только участники, но и украинские приглашенные звезды. Известно, что откроет финал группа-победительница прошлого года Kalush Orchestra.

Также будут выступать победители прошлых лет – Джамала и, предположительно, Руслана. Кроме этого — группа Go_A, Тина Кароль и Верка Сердючка, чье выступление на "Евровидение" до сих пор остается одним из самых популярных номеров.

Также будут выступать звезды "Евровидения" из других стран. А в финале покажут перфоманс The Liverpool Songbook (Ливерпульский сборник песен).

Кроме этого к уже известным ведущим присоединится британец Грэм Нортон, который комментирует мероприятие в Великобритании с 2009 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что букмекеры окончательно определились с пятеркой лучших и предположили, что победит представительница Швеции Лорин. Ранее она уже побеждала в 2012 году с композицией Euphoria.