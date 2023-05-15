Тина Кароль поделилась редкими кадрами с сыном (фото)
14-летний Вениамин живет и учится в Великобритании.
38-летняя украинская певица Тина Кароль показала редкие фото своего единственного сына Вениамина. Снимками звезда сцены поделилась в Facebook.
Накануне артистка прибыла в Великобританию, чтобы выступить на Евровидении-2023 как приглашенная гостья. Поскольку в Лондоне учится ее 14-летний сын, они отправились на семейную прогулку в сельскую местность.
"С Днем мам", — подписала публикацию знаменитость.
На фото юноша заметно подрос и стал выше своей звездной мамы.
14-летний Вениамин — сын Тины Кароль и украинского продюсера Евгения Огира, умершего в 2013 году от рака. После этого у певицы не было официальных отношений. Лишь во время съемок в "Голосе страны" Тине Кароль активно приписывали роман с молдавским музыкантом Даном Баланом. Впрочем, официально это так и не подтвердилось.
Сейчас звезда сцены большинство времени уделяет своему творчеству, в частности снова выступила на сцене "Евровидения", однако уже в роли приглашенной гости.
Напомним, Тина Кароль украсила обложку Elle без макияжа и ретуши.
Также Фокус писал о роскошном платье Тины Кароль от Ивана Фролова, в котором артистка выступила на финале Евровидения-2023.