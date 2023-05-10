Тина Кароль появилась на обложке глянца без макияжа и ретуши

Для фотосессии певица отказалась от своей фирменной укладки и макияжа, а журнал не стал ретушировать снимки.

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38-летняя украинская певица, телеведущая и модель Тина Кароль украсила обложку женского глянцевого журнала ELLE. Звезда решила продемонстрировать свою естественную красоту и позировала без макияжа и с растрепанными волосами.

Певице были посвящены сразу две обложки — печатная версия журнала и альтернативная digital cover.

Изюминкой фотосессии, помимо непривычного для Тины образа, также стало то, что кадры сделаны на пленку.

Для главного фото Кароль выбрала костюм-двойку, состоящий из брюк и пиджака свободного кроя. Дополнила образ певица белой рубашкой, а также, носками и кроссовками в цвет.

На остальных снимках артистка позирует в костюмах, свитере и шортах.

Тина Кароль Фото: Instagram @elle_ukraine Тина Кароль Фото: Instagram @elle_ukraine

Под публикацией Тины в Instagram поклонники написали много восторженных комментариев.

"Самое прекрасное, что могло произойти с этим изданием – это такая светлая @tina_karol на обложке глянца", — написал один пользователь.

Другой оценил естественность образа звезды, написав :"Как же не хватает нашему миру природных фото и природной красоты! Это ведь очень красиво!"

Однако не всем понравился такой выбор знаменитости. Некоторые фанаты считают, что без макияжа и фотошопа звезда выглядит значительно старше своего возраста.

"Вот что значит, когда популярный журнал не фотошопит фото. Выглядите не так как обычно в Инстаграмме", — написал в комментариях пользователь соцсети.

"Я чего то испугалась открыв ленту…" — написала другая подписчица.

"Последнее фото самое лучшее из всех. Я очень извиняюсь, не хочу обидеть, но на первом и почти всех фото выглядите как женщина за 50", — отметил третий подписчик.

Тина Кароль Фото: Instagram @elle_ukraine

Напомним, Тина Кароль во время выступления в Барселоне 6 марта показала зрителям эффектный танец и села на шпагат.

Также Фокус писал, что Тина Кароль рассекретила свой вес и показала снимки в нижнем белье.