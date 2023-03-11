Тина Кароль села на эффектный шпагат во время концерта (видео)

В рамках концертного тура в Барселоне певица представила новую программу с танцевальными элементами и села на шпагат несмотря на высокий каблук.

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Известная украинская певица Тина Кароль, во время выступления в Барселоне 6 марта показала зрителям эффектный танец и села на шпагат. Видео с концерта опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.

Во время благотворительного концерта в Барселоне певица представила зрителям новую шоу-программу с танцевальными элементами. Кароль вышла на сцену с участником "Танцев со звездами" и хореографом Дмитрием Жуком. Звезды показали совместную постановку страстного танца под трек "Красиво", затем певица продемонстрировала сексуальные движения в танце соло и, к большому сюрпризу поклонников, села на эффектный шпагат, продемонстрировав гибкость и отличную физическую форму.

Все движения певицы были выверенными и очень изящными, так что, скорее всего, этот сюрприз был запланирован в ее шоу-программе. Помехой для спортивного трюка не стали даже обтягивающий сценический наряд и высокие каблуки.

Звезда поразила поклонников гибкостью

Звезда выступала на сцене в элегантных брюках и эффектном корсете с глубоким декольте из новой коллекции Love Hurts от знаменитого украинского дизайнера Ивана Фролова, наряды которого выбирали для своих сценических образов такие звезды как Рита Ора, Дуа Липа и Бейонсе.

В августе прошлого года 37-летняя украинская певица впервые за время полномасштабной войны прогулялась по Киеву, зафиксировав прогулку "в объектив".

Напомним, в 2022 году Тина Кароль представила мини-альбом электронной музыки и появилась в эксклюзивной фотосессии для журнала Vogue, примерив несколько элегантных образов украинского бренда Lever Couture.