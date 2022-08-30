"Мурашливые эмоции". Тина Кароль прогулялась по Киеву "в объектив" (фото)
Это первая фотосессия артистки по улицам столицы с начала полномасштабного вторжения.
37-летняя украинская певица Тина Кароль впервые за время полномасштабной войны прогулялась по Киеву "в объектив". Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.
В столице Украины звезда сцены показала темно-синий костюм украинского бренда Mazini. Ее волосы были распущены и спадали на плечи легкими локонами. А на лице Тины Кароль традиционно красовала красная помада.
"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, со времен войны. Несокрушимые и непокоренные", — подписала серию столичных снимков украинская знаменитость.
"У меня мурашки по коже", "Я забыла, как дышать", "свободная", — пишут подписчики украинской певицы.
С начала полномасштабного российского вторжения на украинские земли Тина Кароль активно ведет сражение на информационном и культурном фронтах. Она распространяет важную информацию и сборы в своих соцсетях с миллионами подписчиков и выступает на благотворительных концертах.
Напомним, Тина Кароль показала архивное видео с начала своей карьеры.
Также Фокус писал о благотворительном поступке Тины Кароль: певица подарила квартиру мальчику из Мариуполя.