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Стиль жизни

"Мурашливые эмоции". Тина Кароль прогулялась по Киеву "в объектив" (фото)

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Фото: Тина Кароль/Instagram | Тина Кароль

Это первая фотосессия артистки по улицам столицы с начала полномасштабного вторжения.

37-летняя украинская певица Тина Кароль впервые за время полномасштабной войны прогулялась по Киеву "в объектив". Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

В столице Украины звезда сцены показала темно-синий костюм украинского бренда Mazini. Ее волосы были распущены и спадали на плечи легкими локонами. А на лице Тины Кароль традиционно красовала красная помада.

"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, со времен войны. Несокрушимые и непокоренные", — подписала серию столичных снимков украинская знаменитость.

Тина Кароль прогулялась по Киеву

"У меня мурашки по коже", "Я забыла, как дышать", "свободная", — пишут подписчики украинской певицы.

С начала полномасштабного российского вторжения на украинские земли Тина Кароль активно ведет сражение на информационном и культурном фронтах. Она распространяет важную информацию и сборы в своих соцсетях с миллионами подписчиков и выступает на благотворительных концертах.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: Instagram tina_karol

Напомним, Тина Кароль показала архивное видео с начала своей карьеры.

Также Фокус писал о благотворительном поступке Тины Кароль: певица подарила квартиру мальчику из Мариуполя.