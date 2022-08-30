Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Мурашливі емоції". Тіна Кароль прогулялася Києвом "в об'єктив" (фото)

Тіна Кароль, Тіна Кароль стиль, Тіна Кароль образи, Тіна Кароль прогулялась києвом, Тіна Кароль пісні, Тіна Кароль виступила
Фото: Тіна Кароль/Instagram | Тіна Кароль

Це перша фотосесія артистки на вулицях столиці з початку повномасштабного вторгнення.

37-річна українська співачка Тіна Кароль вперше за час повномасштабної війни прогулялась Києвом "в об'єктив". Про це артистка розповіла у своїх соцмережах.

У столиці України зірка сцени продемонструвала темно-синій костюм українського бренду Mazini. Її волосся було розпущене та спадало на плечі легенькими локонами. А на обличчі Тіни Кароль традиційно красувала червона помада.

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, з часів війни. Незламні і нескорені", — підписала серію столичних знімків українська знаменитість.

Тіна Кароль прогулялась Києвом

"У мене мурашки по шкірі", "Я забула, як дихати", "вільна", — пишуть підписники української співачки.

З початку повномасштабного російського вторгнення на українські землі Тіна Кароль активно веде воює на інформаційному та культурному фронтах. Вона поширює важливу інформацію та збори у своїх соцмережах з мільйонами підписників та виступає на благодійних концертах.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: Instagram tina_karol

Нагадаємо, Тіна Кароль показала архівне відео з початку своєї кар'єри.

Також Фокус писав про благодійний вчинок Тіни Кароль: співачка подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя.