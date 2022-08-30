"Мурашливі емоції". Тіна Кароль прогулялася Києвом "в об'єктив" (фото)

Це перша фотосесія артистки на вулицях столиці з початку повномасштабного вторгнення.

37-річна українська співачка Тіна Кароль вперше за час повномасштабної війни прогулялась Києвом "в об'єктив". Про це артистка розповіла у своїх соцмережах.

У столиці України зірка сцени продемонструвала темно-синій костюм українського бренду Mazini. Її волосся було розпущене та спадало на плечі легенькими локонами. А на обличчі Тіни Кароль традиційно красувала червона помада.

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, з часів війни. Незламні і нескорені", — підписала серію столичних знімків українська знаменитість.

[ + – ] Тіна Кароль прогулялась Києвом

"У мене мурашки по шкірі", "Я забула, як дихати", "вільна", — пишуть підписники української співачки.

З початку повномасштабного російського вторгнення на українські землі Тіна Кароль активно веде воює на інформаційному та культурному фронтах. Вона поширює важливу інформацію та збори у своїх соцмережах з мільйонами підписників та виступає на благодійних концертах.

[ + – ] Тіна Кароль Фото: Instagram tina_karol

Нагадаємо, Тіна Кароль показала архівне відео з початку своєї кар'єри.

Також Фокус писав про благодійний вчинок Тіни Кароль: співачка подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя.