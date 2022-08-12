Тіна Кароль подарувала квартиру 9-річному автору "Маріупольського щоденника" (відео)

Сім'я Єгора Кравцова залишила обложений Маріуполь на 100-й день війни, у Києві їм дали житло до кінця літа. А тепер в Івано-Франківській області на хлопчика та його рідних чекає власна квартира.

Українська співачка Тіна Кароль подарувала квартиру сім'ї 9-річного хлопчика Єгора Кравцова, який написав "Маріупольський щоденник". Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Через російську окупацію сім'я втратила житло, а грошей на покупку нового не було. Кілька місяців вони жили у Києві, їм надали житло небайдужі люди.

До кінця літа квартиру треба було звільнити. Весь цей час мама Єгора шукала роботу, щоб зняти квартиру та підготувати дітей до школи. Одного ранку жінці зателефонував менеджер Тіни Кароль.

[ + – ] Тіна Кароль сказала, що читає щоденник Єгора Кравцова на концертах

"Сказав, що Тіна читає на концертах щоденник, запитав, чи нам є де жити. Я відповіла, що ні, і він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру. Це був шок", — розповіла мама Єгора Кравцова.

Сім'я самостійно обирала регіон, де хоче жити та зупинилася на місті Янтар Івано-Франківської області. Команда Тіни Кароль вже облаштувала та меблювала квартиру, і родина Єгора планує переїхати туди за тиждень.

Автор "Маріупольського щоденника". Хто такий Єгор Кравцов

Після початку війни з Росією Єгор Кравцов у шкільному зошиті емоційно описував жахи боїв у Маріуполі. Фотограф Євген Сосновський опублікував фото цього щоденника.

[ + – ] Єгор Кравцов виїхав із Маріуполя до Запоріжжя на 100-й день війни.

Єгор написав про свою рану на спині, поранення своєї матері та сестри. Хлопчик написав, що у нього "померли 2 собаки, бабуся Галя та улюблене місто". У текст щоденника він додав картинки людей, що лежать на вулицях, зруйновані будинки, вибухи, танки та людей зі зброєю.

Єгор Кравцов виїхав із обложеного міста до Запоріжжя на 100-й день війни.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя 5 червня подарував Єгору планшет.

Нагадаємо, що мешканці Маріуполя досі хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, вони стоять кілька діб у чергах. Мер міста Вадим Бойченко говорив, що минулого тижня у цьому "конвої" загинули близько 10 людей.

Фокус раніше писав про плани військових РФ провести у Маріуполі аналог "Нюрнберзького трибуналу" над українськими військовополоненими у День Незалежності України.