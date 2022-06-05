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Зеленський відвідав Запоріжжя: подробиці візиту на передову і в санаторій з переселенцями

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зелений у Запоріжжі
Володимир Зеленський побував на передовій у Запорізькій області

Глава держави відвідав передові позиції ЗСУ в області, а також поспілкувався з переселенцями з Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський прибував із візитом до Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

У процесі візиту Зеленський побував на передових позиціях українських військових, де ознайомився зі ситуацією на передньому краї оборони. Також він вручив нагороди та цінні подарунки українським бійцям.

Після цього лідер держави вирушив у Запорізьку область — у санаторій-профілакторій, де розмістили маріупольців, щоб особисто поспілкуватися з людьми.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов'язково буде", — наголосив Зеленський.

Спілкуючись з маріупольцями, президент України запропонував їм приєднатися до розробки механізму, який спростив би процедуру отримання втрачених документів. Дітям Зеленський подарував планшети. Зокрема, один із гаджетів отримав 8-річний Єгор Кравцов, який вів "Маріупольський щоденник". У ньому хлопчик писав про бомбардування, поранення і смерть його бабусі.

Нагадаємо, на аукціоні продали вишиванку президента України за 100 000 доларів.

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