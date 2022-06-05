Зеленский посетил Запорожье: подробности визита на передовую и в санаторий с переселенцами

Глава государства посетил передовые позиции ВСУ в области, а также пообщался с переселенцами из Мариуполя.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибывал с визитом в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В ходе визита Зеленский побывал на передовых позициях украинских военных, где ознакомился с обстановкой на переднем крае обороны. Также он вручил награды и ценные подарки украинским бойцам.

После этого лидер государства отправился в Запорожскую область — в санаторий-профилакторий, где разместили мариупольцев, чтобы лично пообщаться с людьми.

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", — подчеркнул Зеленский.

Общаясь с мариупольцами, президент Украины предложил им присоединиться к разработке механизма, который бы упростил процедуру получения утраченных документов. Детям Зеленский подарил планшеты. В частности, один из гаджетов получил 8-летний Егор Кравцов, который вел "Мариупольский дневник". В нем мальчик писал о бомбардировках, ранении и смерти его бабушки.

Напомним, на аукционе продали вышиванку президента Украины за 100 000 долларов.

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