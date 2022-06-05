Вышиванку Зеленского продали в США за $100 тысяч

Аукцион состоялся во время презентации в Вашингтоне платформы United 24, которая призвана объединить международных партнеров для помощи Украине.

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$100 тысяч заплатила юридическая компания Asters USA за вышиванку украинского президента Владимира Зеленского на благотворительном аукционе, который пошел в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома, в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".

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Эту льняную сорочку цвета хаки прямого силуэта под названием Velych от украинского бренда Etnodim глава государства надевал 19 мая, в День вышиванки. Она имеет пастельный пиксельный орнамент в виде дубовых листьев.

[ + – ] Вышиванка, как у Зеленского, стоит свыше 3000 гривен Фото: Скриншот

Фандрейзинговая платформа United 24 была создана как центр сбора пожертвований для Украины. Деньги зачисляются на счета Национального банка Украины, откуда распределяются по трем направлениям. Это оборона страны и разминирование территорий, медицинская помощь, а также восстановление государства.

[ + – ] Вместе с вышиванкой президента с молотка ушли еще несколько лотов Фото: Татьяна Ворожка Копрович

Сделать пожертвования можно из любой точки мира в один клик в криптовалюте, через PayPal, картой или переводом на сумму от одного доллара до $1 млн.

По словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, за четыре недели через платформу удалось собрать $50 млн, причем сумма пожертвований составляла от 20 до 1000 долларов, а больше всего донатов было из США.

Плюс платформы еще и в том, что все, кто жертвует деньги, могут видеть, куда они идут, поскольку на сайте публикуются отчеты.

"Люди перечислили средства и видят конкретный бронированный автомобиль, который был приобретен. Или конкретные двери и окна, которые были установлены в местной школе", – рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Символичным является тот момент, что презентация проекта состоялась на 100-ый день войны. США стали первой страной, где United 24 была презентована официально.

Во время презентации перед присутствующими в формате видеообращения выступил и сам Владимир Зеленский, подписавший 17 мая указ об учреждении национального бренда United 24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.

"Руины – это все, что по себе оставляют россияне. Но людям нужно куда-то возвращаться, — прямо сейчас, сегодня. Именно поэтому я инициировал специальную платформу United 24. Это не просто сбор средств, это еще один из способов доказать России, что зло не победит", – заявил он.

Кроме вышиванки президента, с молока ушли футболки с подписями футболистов Андрея Ярмоленко и Артема Довбика, в которых они забили победные голы на матче украинской сборной против шотландцев, а также керамическая кружка-петушок, аналогичная статуэтке, уцелевшей во время обстрела жилого дома в Бородянке.

На аукционе продали украинский флаг с автографом Зеленского, уцелевшее вино из хранилищ, разрушенных российскими обстрелами, почтовые марки с военным кораблем РФ и многое другое.

Напомним, ранее на аукционе в Лондоне продали флисовую куртку Зеленского.