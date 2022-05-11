На Brave Ukraine в Лондоне собрали $1,2 млн для помощи Украине, — Минкульт

На благотворительном аукционе в рамках мероприятия продали флисовую куртку Зеленского и марки с фразой о военном русском корабле.

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Благотворительное мероприятие в Лондоне собрало $1,2 млн для поддержки Украины, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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Гостями ивента стали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посол Украины Вадим Пристайко, писатель Тим Маршал, певица Джамала и другие представители мировой политики, культуры, бизнеса, спорта и медиа.

В онлайн-режиме присоединились президент Украины Владимир Зеленский и украинский артист, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк

В рамках мероприятия состоялась иммерсивная выставка, посетители которой могли послушать дневник девочки из Мариуполя и пройтись по лабиринту бомбоубежища.

На специальном благотворительном аукционе организаторы выставили флисовую куртку Зеленского, известную украинцам и всему миру с первых дней военного вторжения. Предмет гардероба лидера Украины удалось продать за 90 тысяч фунтов (более 3,35 млн гривен).

[ + – ] Владимир Зеленский в знаменитой флисовой куртке

Среди лотов также были прогулка по столице с мэром Киева Виталием Кличко, марки с фразой о русском военном корабле и фотография авторства Макса Левина, трагически погибшего на линии фронта. Об этом рассказали в креативном агентстве Banda Agency, которое занималась продюсированием мероприятие в партнерстве с лондонским агентством Brandfuel.

Как стало известно, деньги, вырученные от продажи этих лотов, пойдут на переоснащение Западноукраинского детского специализированного медицинского центра.

Напомним, Палата представителей США одобрила предоставление Украине $40 миллиардов.Осталось провести голосование в Сенате, который, скорее всего, утвердит пакет помощи к концу недели.

Ранее Фокус писал, что ЕС выпустит долговые обязательства на 10 млрд евро для нужд Украины.