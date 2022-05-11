На Brave Ukraine у Лондоні зібрали $1,2 млн для допомоги Україні, — Мінкульт
На благодійному аукціоні в межах заходу продали флісову куртку Зеленського та марки із фразою про російський військовий корабель.
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Благодійний захід у Лондоні зібрав $1,2 млн для підтримки України, повідомляє пресслужба Міністерства культури.
Гостями івенту стали прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, посол України Вадим Пристайко, письменник Тім Маршал, співачка Джамала та інші представники світової політики, культури, бізнесу, спорту та медіа.
В онлайн-режимі приєдналися президент України Володимир Зеленський та український артист, вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.
У межах заходу відбулася імерсивна виставка, відвідувачі якої могли послухати щоденник дівчинки з Маріуполя та пройтися лабіринтом бомбосховища.
На спеціальному благодійному аукціоні організатори виставили флісову куртку Зеленського, відому українцям та всьому світу з перших днів воєнного вторгнення. Предмет гардеробу лідера України вдалося продати за 90 тисяч фунтів (понад 3,35 млн гривень).
Серед лотів також були прогулянка столицею з мером Києва Віталієм Кличком, марки з фразою про російський військовий корабель та фотографія авторства Макса Левіна, який трагічно загинув на лінії фронту. Про це розповіли в креативному агентстві Banda Agency, яке займалося продюсуванням заходу в партнерстві з лондонським агентством Brandfuel.
Як стало відомо, гроші, отримані від продажу цих лотів, підуть на переоснащення Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру.
Нагадаємо, Палата представників США схвалила надання Україні $40 мільярдів. Залишилося провести голосування в Сенаті, який, найімовірніше, затвердить пакет допомоги до кінця тижня.
Раніше Фокус писав, що ЄС випустить боргові зобов'язання на 10 млрд євро для потреб України.