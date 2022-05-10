ЕС выпустит долговые обязательства на 10 млрд евро для нужд Украины, — Politico
По информации журналистов, официально о плане привлечения средств для покрытия краткосрочных потребностей Украины заявят 18 мая.
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Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги ЕС для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
По информации издания, план обнародуют уже 18 мая этого года. Как считают источники, это похоже на так называемую программу SURE, которую реализовывали в период коронавирусной пандемии для сбора средств для временно безработных.
В соответствии с расчетами украинского правительства и Международного валютного фонда, Украине необходимо 5 млрд евро в месяц, чтобы поддерживать экономику государства на плаву. Это касается как выплаты заработной платы и пенсий, так и социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других расходов, связанных с войной.
Таким образом, Украина нуждается в 15 млрд евро для покрытия нужд в ближайшие три месяца. Треть из этой суммы обещают предоставить США.
6 мая Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о плане преодоления этого разрыва, представляющего собой выпуск долговых бумаг ЕК на основе гарантий, предоставленных странами Евросоюза. При этом Еврокомиссия заявила о необходимости получения гарантий на 25 млрд евро, что позволит привлечь для Украины до 100 млрд евро.
Несколько стран, включая Германию, Австрию и Грецию, обратились в ЕК с просьбой предоставить альтернативные варианты финансирования до официальной презентации этого плана. В то же время, президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.
Как ранее сообщало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, Евросоюз в мае выплатит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
Напомним, Украина полностью заполнила опросник кандидата на вступление в ЕС. На заполнение двух частей анкеты украинские власти потратили месяц. Теперь свою оценку ответам Киева должна дать Европейская комиссия.
Ранее Фокус писал, что в Австрии выступили против ускоренной процедуры принятия Украины в ЕС.