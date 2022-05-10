ЕС выпустит долговые обязательства на 10 млрд евро для нужд Украины, — Politico

По информации журналистов, официально о плане привлечения средств для покрытия краткосрочных потребностей Украины заявят 18 мая.

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Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги ЕС для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

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По информации издания, план обнародуют уже 18 мая этого года. Как считают источники, это похоже на так называемую программу SURE, которую реализовывали в период коронавирусной пандемии для сбора средств для временно безработных.

В соответствии с расчетами украинского правительства и Международного валютного фонда, Украине необходимо 5 млрд евро в месяц, чтобы поддерживать экономику государства на плаву. Это касается как выплаты заработной платы и пенсий, так и социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других расходов, связанных с войной.

Таким образом, Украина нуждается в 15 млрд евро для покрытия нужд в ближайшие три месяца. Треть из этой суммы обещают предоставить США.

6 мая Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о плане преодоления этого разрыва, представляющего собой выпуск долговых бумаг ЕК на основе гарантий, предоставленных странами Евросоюза. При этом Еврокомиссия заявила о необходимости получения гарантий на 25 млрд евро, что позволит привлечь для Украины до 100 млрд евро.

Несколько стран, включая Германию, Австрию и Грецию, обратились в ЕК с просьбой предоставить альтернативные варианты финансирования до официальной презентации этого плана. В то же время, президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.

Как ранее сообщало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, Евросоюз в мае выплатит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Напомним, Украина полностью заполнила опросник кандидата на вступление в ЕС. На заполнение двух частей анкеты украинские власти потратили месяц. Теперь свою оценку ответам Киева должна дать Европейская комиссия.

Ранее Фокус писал, что в Австрии выступили против ускоренной процедуры принятия Украины в ЕС.