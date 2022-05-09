Украина полностью заполнила опросник кандидата на вступление в ЕС: когда ждать ответ

На заполнение двух частей анкеты украинские власти потратили месяц. Теперь свою оценку ответам Киева должна дать Европейская комиссия.

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Украина заполнила последнюю, вторую часть опросника Европейского союза для получения государством статуса кандидата на вступление в ЕС. Европейская комиссия представит свою оценку ответам украинских властей в июне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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В День Европы, 9 мая, Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи, в ходе которой представил ей вторую часть заполненной анкеты. Глава государства поблагодарил главу ЕК "за четкие сигналы поддержки" на пути к получению Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь фон дер Ляйен в своем Twitter сообщила, что в ходе переговоров с Зеленским обсуждалась поддержка ЕС и "европейский путь Украины".

"С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС. Еврокомиссия постарается представить свое мнение в июне", — говорится в твите.

Напомним, 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, который необходимо было заполнить руководству украинского государства в качестве необходимого шага для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда украинский лидер заверил фон дер Ляйен, что на заполнение опросника уйдет неделя. В итоге этот процесс занял месяц.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прогнозировала, что государство получит статус кандидата по итогам встречи лидеров стран ЕС в июне.

Ранее Фокус разбирался, что будет означать для Украины статус кандидата на членство в ЕС.