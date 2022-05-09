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Украина полностью заполнила опросник кандидата на вступление в ЕС: когда ждать ответ

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Фото: Офис президента | Украина заполнила опросник кандидата на членство в ЕС

На заполнение двух частей анкеты украинские власти потратили месяц. Теперь свою оценку ответам Киева должна дать Европейская комиссия.

Украина заполнила последнюю, вторую часть опросника Европейского союза для получения государством статуса кандидата на вступление в ЕС. Европейская комиссия представит свою оценку ответам украинских властей в июне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В День Европы, 9 мая, Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи, в ходе которой представил ей вторую часть заполненной анкеты. Глава государства поблагодарил главу ЕК "за четкие сигналы поддержки" на пути к получению Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь фон дер Ляйен в своем Twitter сообщила, что в ходе переговоров с Зеленским обсуждалась поддержка ЕС и "европейский путь Украины".

"С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС. Еврокомиссия постарается представить свое мнение в июне", — говорится в твите.

Напомним, 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, который необходимо было заполнить руководству украинского государства в качестве необходимого шага для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда украинский лидер заверил фон дер Ляйен, что на заполнение опросника уйдет неделя. В итоге этот процесс занял месяц.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прогнозировала, что государство получит статус кандидата по итогам встречи лидеров стран ЕС в июне.

Ранее Фокус разбирался, что будет означать для Украины статус кандидата на членство в ЕС.