Україна повністю заповнила опитувальник кандидата на вступ до ЄС: коли чекати на відповідь

На заповнення двох частин анкети українська влада витратила місяць. Тепер свою оцінку відповідям Києва має надати Європейська комісія.

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Україна заповнила останню, другу частину опитувальника Європейського Союзу для набуття державою статусу кандидата на вступ до ЄС. Європейська комісія представить свою оцінку відповідям української влади в червні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

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У День Європи, 9 травня, Зеленський провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на відеозв'язку, під час якої представив їй другу частину заповненої анкети. Глава держави подякував главі ЄК "за чіткі сигнали підтримки" на шляху до набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зі свого боку фон дер Ляєн у своєму Twitter повідомила, що під час переговорів із Зеленським обговорювали підтримку ЄС та "європейський шлях України".

"З нетерпінням чекаю відповідей на анкету про членство в ЄС. Єврокомісія намагатиметься представити свою думку в червні", — йдеться у твіті.

Нагадаємо, 8 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва передала президентові України Володимиру Зеленському опитувальник, який необхідно заповнити керівництву української держави як необхідний крок для отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Тоді український лідер запевнив фон дер Ляєн, що на заповнення опитувальника піде тиждень. У результаті цей процес зайняв місяць.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прогнозувала, що держава набуде статусу кандидата за підсумками зустрічі лідерів країн ЄС у червні.

Раніше Фокус розбирався, що означатиме для України статус кандидата на членство в ЄС.