"Переломний день – 9 травня". В Кабміні сказали, коли Україна набуде статусу кандидата-члена ЄС

Частину роботи з політичних критеріїв, демократичних інститутів, прав людини та реформ уже виконано. Віцепрем'єр із питань євроінтеграції каже, що наприкінці наступного тижня Євросоюз отримає книгу державності України.

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Україні в червні цього року нададуть статус кандидата в члени Євросоюзу — на зустрічі лідерів країн блоку. Про це повідомила віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі єдиного телемарафону.

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Віцепрем'єр зазначила, що цього тижня була в Брюсселі. До кінця наступного тижня влада України збирається передати ЄС книгу державності, продовжила чиновниця.

"Нашу роботу високо оцінили. Ми сподіваємось, що цей день (9 травня) стане вирішальним та переломним для позицій у країнах Європейського Союзу, які цього дня озвучуватимуть бачення Європи, майбутнє Європи. Дуже важливо, щоб бачення Європи було таким, що воно (майбутнє) неможливе без України", — наголосила Стефанішина.

[ + – ] За словами Стефанішиної, Україна виконала частину робіт з політичних критеріїв та демократичних інститутів Фото: Кирило Чуботін

Говорячи про розгляд у ЄС заповненого Україною опитувальника, віцепрем'єр зауважила, що частину роботи з політичних критеріїв, демократичних інститутів, прав людини та реформ Україна вже закрила.

"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні цього року, Україні нададуть статусу кандидата в члени ЄС", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що 28 лютого Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Країни ЄС 11 березня ухвалили рішення, яке дозволяє Єврокомісії розпочати процедуру надання Україні статусу кандидата на євроінтеграцію.

У квітні в Офісі Президента України говорили про небажання деяких країн ЄС дати Києву "зелене світло" на євроінтеграцію.

Єврокомісія анонсувала розгляд заявки України на членство в ЄС улітку 2022 року. Її глава Урсула фон дер Ляєн запевнила в підтримці ЄС у прийнятті необхідних рішень для інтеграції України.

Київ 8 квітня отримав опитувальник для набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Фокус раніше детально пояснював, що означає для України статус кандидата на вступ до ЄС.